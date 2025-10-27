Noah Dettwiler sigue en «estado crítico» tras ser operado por su fuerte accidente con Rueda en Moto3

Noah Dettwiler está «estable», pero su estado «sigue siendo crítico» tras ser operado. El piloto suizo sufrió un gravísimo accidente en la vuelta de formación del GP de Malasia de MotoGP, después de ser atropellado por la moto de José Antonio Rueda. Su equipo, el CIP Green Power ha actualizado su estado de salud después de someterse a varias operaciones.

El piloto helvético, de 20 años, ralentizó su marcha durante la vuelta de formación hacia la parrilla para la salida, cuando el campeón del mundo de Moto3 venía por detrás a gran velocidad, por el lado izquierdo del trazado, y se topó con la moto de Noah Dettwiler. No pudo evitarle y se chocó contra la parte trasera de la moto. El del CIP Green Power impactó con la cabeza en el asfalto en la caída.

«Noah ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas en las últimas horas, que han transcurrido sin complicaciones. Según los médicos responsables, su estado es estable, pero sigue siendo crítico», reza el nuevo parte médico sobre Noah Dettwiler. «Agradecemos su comprensión y les pedimos que respeten la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y sus mensajes», añaden.

El trabajo del doctor Ángel Charte y su equipo médico in situ fue vital para salvar a los dos pilotos. Tanto José Antonio Rueda como Noah Dettwiler fueron reanimados en la pista y trasladados en helicóptero a un hospital de Kuala Lumpur, donde el suizo permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Según informaron desde su país tras el accidente con el español, Noah sufrió varios paros cardíacos y perdió mucha sangre. Además, cuentan que el suizo tiene el bazo y los pulmones afectados, y una fractura en la pierna.

Sobre el actual de campeón del mundo de la categoría, su equipo, el Red Bull KTM Ajo informó que su piloto se encontraba «despierto y consciente»: «Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital».