Rueda está consciente tras su fuerte accidente y Dettwiler necesitará varias operaciones

José Antonio Rueda se encuentra «despierto y en alerta» tras el grave accidente sufrido en Sepang con Noah Dettwiler. Ambos pilotos chocaron de manera violenta durante la vuelta de calentamiento de la carrera de Moto3 del GP de Malasia de MotoGP y fueron evacuados al hospital en helicóptero. El parte médico sobre el español es bastante alentador, dentro de la gravedad, y asegura que se encuentra «consciente».

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Ambos pilotos, conscientes según informó la cuenta oficial del campeonato, fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba «despierto y alerta» y «con sospecha de fractura de mano y varias contusiones». Del suizo, hasta el momento, no se ha facilitado un parte.

«Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital», confirmó KTM en un comunicado.

La marca austriaca recalcó que el andaluz «no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto». «Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo», detalló.

Dettwiler sufrió varios paros cardíacos

Por su parte, Dettwiler también se encuentra fuera de peligro, aunque desde su país informan que sufrió varios paros cardíacos y perdió mucha sangre. Además, cuentan que el suizo tiene el bazo y los pulmones afectados, y una fractura en la pierna.

Desde su equipo han emitido un comunicado pidiendo que se respete su privacidad, por lo que no compartirán más detalles de su estado de salud, y afirman que «tendrá que someterse a múltiples cirugías». «Esta mañana, durante la vuelta de avistamiento en Sepang, nuestro piloto Noah Dettwiler estuvo involucrado en un grave accidente. Fue llevado al hospital en Kuala Lumpur y tendrá que someterse a múltiples cirugías», reza el escrito del CIP Green Power.

«Está en buenas manos, y le pedimos amablemente que respete su privacidad. No vamos a compartir más detalles en este momento. Noah es un verdadero luchador, y todo el equipo CIP Green Power está con él. Les mantendremos informados tan pronto como sea posible», concluye el parte.