Brutal accidente entre Rueda y Dettwiler en Moto3

Susto importante el que tuvieron José Antonio Rueda y Noah Dettwiler en Moto3. Las imágenes congelaron los corazones del mundo entero tras el fortísimo accidente que sufrieron en la vuelta de formación del GP de Malasia de MotoGP, de manera completamente inesperada, cuando iban de camino a la parrilla para tomar la salida.

Todo sucedió en la vuelta de formación, entre las curvas tres y cuatro, cuando Rueda se topó con Dettwiler rodando muy lento por la parte izquierda del trazado, muy cerca del piano. El ya campeón del mundo de Moto3 no vio al suizo e impactó contra su KTM a gran velocidad. Ambos se quedaron tendidos en el suelo y la organización mostró la bandera roja tras el brutal accidente.

El choque dejaba a todos helados. El coche médico salió de inmediato para atender a los dos pilotos, que fueron trasladados al centro médico del circuito de Sepang. Dirección de Carrera emitió poco después un mensaje tranquilizador que decía que tanto Rueda como Dettwiler estaban «conscientes». Después de ser atendidos en la clínica del trazado malayo, los dos pilotos fueron evacuados en helicóptero al hospital.

💔 El accidente de Jose Antonio Rueda con Noah Dettwiler. No entiendo cómo después de algo así se puede llegar a correr una carrera. Desde aquí solamente quiero mandar mi mas sincero cariño la familia de los dos pilotos, espero que salga todo bien.🤞🏽pic.twitter.com/iNe3oCmi3g — Pole (@SrPole_) October 26, 2025

Rueda está «consciente» y con una fractura

A pesar del accidente que dejó a todos los pilotos preocupados, Dirección de Carrera anunció que la carrera se iba a disputar y arrancaría a las 6:40 hora española, aunque se reducía a 10 vueltas. Varias horas después del accidente, la cuenta oficial de MotoGP comunicaba que «Rueda se encuentra despierto y alerta, con sospecha de fractura de mano y varias contusiones».

Medical Update📋#Moto3 rider #99 Rueda is awake and alert, with a suspected hand fracture and a number of contusions#MalaysianGP 🇲🇾 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

Más tarde, el Red Bull KTM Ajo emitió un parte médico: «Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital».