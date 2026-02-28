Ni Madrid ni Barça: la Inteligencia Artificial augura el futuro campeón de la Champions

El camino a la final de la Champions 2025/26 ya está definido. Los 16 equipos clasificados ya conocen qué rivales tendrían que ganar para convertirse en los nuevos campeones, donde el Real Madrid se quedó en el cuadro más complicado y con un Barcelona y Atlético que podrían enfrentarse en cuartos de final si avanzan de octavos. Aunque los tres equipos españoles siguen vivos, la Inteligencia Artificial no confía en que ninguno de ellos tenga opciones serias de levantar el trofeo de la máxima competición europea.

A estas alturas del campeonato, los expertos ya han empezado a hacer sus pronósticos de quién tiene más opciones, y la realidad es que los nuestros no han dado síntomas de partir como principales favoritos. Según el superordenador de Opta, están bastante lejos del favorito: el Arsenal de Mikel Arteta. Los londinenses nunca han ganado la Copa de Europa, pero están demostrando ser los más sólidos de la competición. Terminaron primeros en la liguilla siendo los únicos que ganaron todos los partidos, siendo los que más goles marcaron (23) y los que menos recibieron (4). Es por ello que le colocan con un 27,40% de posibilidades de ganar la Champions.

En segunda posición, la tecnología ha colocado al Bayern de Múnich de Vincent Kompany, con un 14,28% de opciones; y cerrando el podio están otros dos ingleses con Liverpool y Manchester City con un 12,83% y un 10,79%, respectivamente. Es ahora cuando la Inteligencia Artificial tiene en cuenta al primer equipo español en el quinto puesto. Sería el Barcelona de Hansi Flick con un 7,72% de posibilidades de ganar la Champions, pero apenas tiene más opciones que su rival de octavos, el Newcastle, que tiene un 4,66%. Llama la atención que aquí entraría el PSG, vigente campeón, con un 4,64% de posibilidades de revalidar el título.

El Real Madrid y el Atlético se quedan muy por detrás de conquistar la Orejona según la IA. Ambos se quedaron fuera del top-8 y tuvieron que jugar playoffs y eso les ha penalizado mucho a la hora de tenerles en cuenta. Los de Álvaro Arbeloa parten con un 2,78% y los de Simeone con un 2%. Tan solo superarían al Tottenham (1,22%), Atalanta (1,06%), Bayer Leverkusen (0,47%), Bodo/Glimt (0,39%), y al Galatasaray (0,17%).

Los equipos ingleses nuevamente parten de favoritos al ser considerada la liga más competitiva del mundo, ya que cuentan con muchas estrellas en sus filas. El Bayern, como líder en Alemania, estará nuevamente en la pelea, pero la historia ha demostrado que los españoles siempre dan guerra en la Champions. Real Madrid, Barcelona y Atlético buscarán contradecir a los pronósticos que marcan el superordenador.