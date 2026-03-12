Escarrer y Matutes cargan contra la Agenda 2030: «No le voy a decir a un turista que no puedo llenar la piscina»

Durante una mesa redonda celebrada en Palma titulada Energía, resiliencia y ventaja competitiva: la visión de los grandes grupos hoteleros hacia 2030, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha criticado que se imponga desde las administraciones la Agenda 2030 y sus objetivos por encima de la competitividad y los intereses de los empresarios.

«No le voy a decir al turista americano que está acostumbrado a congelarse que su habitación no puede estar a menos de 24 grados o que no puedo llenar la piscina. Si me tienen que multar, que me multen», ha apuntado. Escarrer ha rechazado que «se culpe» a los empresarios de los problemas de agua, mientras se ejecuta una planificación pública deficiente.

En la mesa ha participado también el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, que ha calificado de «demencial» que se legisle en contra de los intereses de los clientes.

Matutes ha lamentado que en las últimas dos décadas se hayan impulsado medidas, en relación a la Agenda 2030, que restan competitividad. «Ahora todos somos muy sensibles con la protección del medio ambiente, pero hay que poner cordura. Intentaremos salvar el mundo, no lo salvaremos y seremos los más pobres del mundo», ha afirmado.

En otro momento del debate, Gabriel Escarrer, aunque se ha mostrado contrario al decrecimiento en el número de turistas, sí que se ha mostrado partidario de «ponderar» en momentos de baja demanda. Así, ha afirmado que «no se pueden tener en temporada baja tantos hoteles cerrados en Mallorca».

En todo caso, el CEO de Meliá ha criticado que «siga habiendo políticos que sólo hablen del número de turistas», en referencia clara a los dirigentes de Més per Mallorca, Més per Menorca y PSOE que basan sus críticas al Govern que preside Marga Prohens en el número de visitantes y no en el valor de sus estancias, que cada año es mayor.