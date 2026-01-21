Los datos lo confirman: Baleares ya crece más intensamente en valor que en volumen turístico

Las Islas Baleares están creciendo más intensamente en valor que en volumen y muestran una evolución más favorable que otras comunidades autónomas. Así lo refleja el informe de Coyuntura económica turística 2025 y Perspectivas 2026, que han presentado este miércoles en Fitur el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

«Estamos en máximos de gasto turístico y la media seguirá creciendo en 2026», ha señalado Costa. Así, en 2025 el gasto turístico creció un +4,9 % hasta alcanzar, en previsión de cierre, los 23.446 millones de euros. Y la mejora continuará el próximo año con una subida del +5,2 % hasta acercarse hasta los 25.000 millones -24.670 millones-.

«Este crecimiento de 2025 se concentra en la temporada baja, de enero a abril y de noviembre a diciembre, con una mejoría del +10,2 %, mientras que en la alta sube un +3,9 %», ha subrayado Barceló.

El gasto medio diario también aumenta un +5,7 % en 2025 con 197 euros y el próximo año superará los 200 euros diarios -206- tras un crecimiento previsto del +4,3 %. «En este punto destaca el gasto de los turistas extranjeros, que ha sido el tercero más alto de España, y el cuarto en gasto diario», ha añadido Barceló. Así, los visitantes foráneos gastaron al día 215 euros -un 5,1 % más-, mientras que la media española creció un 4,6 % para quedarse por debajo de los 200 euros, concretamente 197. Sin embargo, el gasto por turista extranjero alcanzó hasta noviembre los 1.341 euros (+2,5 %), inferior a los 1.385 euros por persona de media en España (+3,4 %).

«En 10 años, el gasto diario se ha incrementado seis puntos porcentuales más que en España», ha recalcado Barceló, quien ha detallado que el gasto diario en las Illes Balears creció un +56,4 %, encabezando el crecimiento en valor respecto a otras regiones turísticas similares, y el gasto por persona en el archipiélago mejoró un 34,1 %, mientras que la media española mejoró un 50,4 % en el gasto diario y un 35,5 % por persona.

En 2025, la tasa de crecimiento de llegada de turistas se moderó con una subida del 2,1%, impulsada por los turistas internacionales, que alcanzaron hasta noviembre los 15,5 millones -+2,6 %-, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron los 3,3 millones, lo que supone una caída del 1,7 %.

«Hay que subrayar la evidente desestacionalización del destino Illes Balears, con un crecimiento notablemente más intenso en temporada baja que alta», ha explicado Barceló. Según el informe elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística, el número de turistas en el archipiélago creció un 7,1% en temporada baja, mientras que en temporada alta solo aumentó un 0,7 %.

El informe presentado este miércoles en Madrid confirma que el aumento de visitantes en la última década no ha sido tan intenso como en otras comunidades autónomas turísticas de costa: un +20,3 % en las Illes Balears frente a un +28,3 % de media nacional. Asimismo, las pernoctaciones de extranjeros presentan la subida más moderada desde 2016, con un +3,1 % en el archipiélago frente a un +15,6 %.

Respecto a la estancia media, 2025 ha continuado la tendencia descendiente (-2,7 %) con 6,2 días, que seguirá en 2026 con un descenso del -1,8 % hasta quedarse en 6,1 días. En la última década, esta tendencia es común a todas las regiones de España, menos una. En las Illes Balears cayó un 14,3 %, mientras que la media nacional descendió un 9,9 % hasta quedarse en los siete días de estancia media.

Todos estos datos tienen un potente reflejo en el mercado laboral, donde la afiliación en turismo mantiene su impulso en el tercer trimestre del año con un 1,4 % más de afiliados que en 2024. «Se vuelven a superar máximos históricos, con 219.606 afiliados, lo que supone una mejora del 29,8 % respecto del tercer trimestre de 2016 y certifica el importante peso del turismo sobre el total, con un 34,4 % de los afiliados», ha concluido la directora general de Economía y Estadística.