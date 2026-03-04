Palma acuerda con los taxistas que uno de cada cinco vehículos haga su servicio en el centro en verano

El Ayuntamiento de Palma ha acordado con los taxistas que uno de cada cinco vehículos haga su servicio en el centro de la ciudad en verano. Entre mayo y octubre se aplicará un sistema obligatorio de restricciones geográficas rotatorias para el inicio de servicio, con el fin de garantizar una cobertura equilibrada en las diferentes zonas del municipio.

Estas restricciones afectan a los servicios con origen en el Aeropuerto, el Puerto y las zonas de Can Pastilla y Playa de Palma, zonas de mayor oferta turística, estableciéndose semanas rotatorias en las que determinadas licencias no podrán iniciar servicio en estos puntos estratégicos, asegurando así que también haya taxis disponibles en los barrios y en el centro de la capital balear.

En concreto, esta medida permitirá que una quinta parte de la flota tenga que hacer cinco días consecutivos de servicio en la ciudad.

Este acuerdo ha sido adoptado en la denominada Mesa del Taxi, que ha aprobado por unanimidad el régimen de turnos y las condiciones de prestación del servicio de autotaxi para las temporadas estivales de 2026 y 2027, incorporando por primera vez una planificación a dos años vista, a petición del propio sector.

El objetivo, tal y como ha señalado el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, es «garantizar que se cubran todas las zonas y franjas horarias de la ciudad, mejorando la prestación del servicio y su disponibilidad tanto para residentes como para visitantes, aumentando el número de taxis disponibles en los momentos de mayor demanda».

Durante el mes de marzo, cada licencia de autotaxi podrá prestar servicio con jornada diaria de 24 horas. El servicio se organizará en tres días consecutivos de trabajo y dos días consecutivos de libranza.

Además, entre las 22:00 horas del viernes y las 06:00 horas del sábado, entre las 22:00 horas del sábado y las 06:00 horas del domingo, así como en vísperas de festivo entre las 22:00 y las 06:00 horas del día siguiente, los autotaxis podrán prestar servicio sin restricción.

En el mes de abril también se establece jornada diaria de 24 horas, con un régimen de cuatro días consecutivos de trabajo y un día de libranza. Se mantienen las mismas excepciones de fin de semana y vísperas de festivo, especialmente con motivo de la Semana Santa, tal y como ya se aplicó el año pasado, estableciéndose libre prestación del servicio durante los días de mayor afluencia.

En cuanto a las licencias temporales, la Mesa del Taxi ha acordado mantener para la temporada 2026 un total de 210 licencias, el mismo número que el año pasado. El periodo de actividad será del 1 de mayo al 15 de octubre, si bien podrá ampliarse hasta el 31 de octubre si así se decide finalmente en función de la evolución de la temporada.

Deudero ha destacado que con esta planificación a dos años vista, «damos estabilidad y previsión al sector, atendiendo una demanda de los profesionales, y al mismo tiempo garantizamos un servicio de taxi equilibrado, con cobertura en toda la ciudad y adaptado a las necesidades reales de Palma».