Palma dispara su plantilla de taxistas con 600 nuevos conductores en dos años por la alta demanda turística en una temporada que en 2025 se prolongó casi nueve meses entre marzo y noviembre.

Detrás de este incremento de la plantilla de profesionales del volante están, sin duda, las mejoras introducidas por el Ayuntamiento de la capital balear en el proceso de acceso a la profesión, que ha supuesto una mejora en el ratio de aprobados por convocatoria.

Entre estas medidas destaca la implantación de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para aquellos aspirantes que no superen todas las partes del examen y la posibilidad de convalidar la acreditación del conocimiento de la lengua catalana mediante cursos reconocidos por el Institut d’Estudis Baleàrics.

Prueba de ello fue lo sucedido en la última convocatoria en la que se concedieron 118 nuevos carnés de conductor de taxi a la que se presentaron 287 aspirantes, de los cuales el 48,4 % (casi la mitad) superó el examen y presentó posteriormente la documentación requerida.

Asimismo, este lunes ha tenido lugar una nueva convocatoria para obtener el carné de conductor de taxi en el municipio de Palma, a la que se han presentado un total de 359 candidatos.

La prueba se ha celebrado en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ambas convocatorias forman parte del calendario oficial de exámenes que se realiza al menos dos veces al año -en febrero y noviembre- con el objetivo de regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad.

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han incorporado 460 nuevos conductores y que, con esta última convocatoria, el total asciende a 578 nuevos taxistas.

«Estas medidas han permitido un incremento de aprobados que reforzará el servicio de taxi, especialmente en los periodos de mayor demanda, atendiendo así una histórica reivindicación del sector y mejorando la calidad del servicio para los usuarios”, ha subrayado el edil.

Asimismo, Deudero ha señalado que con esta incorporación se da cumplimiento al compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de ampliar el servicio de taxi, garantizando su calidad y eliminando las dificultades de acceso registradas en años anteriores. «En total, son 118 nuevos taxistas que contribuirán a mejorar notablemente el servicio en Palma», ha concluido.

Para participar en los exámenes, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, como disponer del permiso de conducción de clase B o superior con un mínimo de un año de antigüedad, acreditar el conocimiento de la lengua catalana o su correspondiente convalidación, y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.