Misterio en el corazón del lujo: hallan muerta a una tripulante en el yate de un millonario alemán en Palma

El hallazgo del cadáver de una mujer en un super yate en Palma ha sacudido el exclusivo mundo náutico del Mediterráneo. La víctima, de unos 42 años y nacionalidad británica-norirlandesa, fue encontrada sin vida en el interior de su camarote a bordo del super yate LIND, atracado en el puerto de Palma de Mallorca.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de la muerte en el yate LIND, ocurrido mientras la embarcación se encontraba en tareas de mantenimiento en el muelle número 3 de STP. Aunque en un primer momento no se apreciaron signos externos de violencia, la autopsia será clave para confirmar las causas exactas del fallecimiento.

Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la mujer trabajaba como personal de mantenimiento en el super yate y llevaba varias horas sin que nadie supiera nada de ella. La preocupación comenzó a extenderse entre la tripulación cuando no respondía a llamadas ni avisos internos. Finalmente, varios compañeros acudieron a su camarote y la encontraron inconsciente y sin pulso. Hasta que finalice la autopsia, por orden judicial, el camarote se encuentra precintado.

Los servicios de emergencia en el puerto de Palma acudieron rápidamente tras recibir el aviso, pero solo pudieron certificar la muerte minutos después. El impacto fue inmediato entre la tripulación y el entorno portuario, donde la noticia se propagó con rapidez. El médico forense desplazado al lugar no detectó signos de violencia externa en el cuerpo, por lo que las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte por causas naturales. Todo a punta a que sufrió un infarto, pero falta conocer los resultados de la autopsia para conocer las causas. Sin embargo, el protocolo obliga a analizar todos los detalles cuando se produce un fallecimiento en estas circunstancias.

El super yate LIND, construido en 2010 por el prestigioso astillero holandés Amels bajo el nombre original APRIL, es una de las embarcaciones más exclusivas que frecuentan el Mediterráneo. Su diseño lleva la firma del reconocido creador naval Tim Heywood, famoso por sus líneas elegantes y sofisticadas en el mundo de los mega yates.

Detrás del LIND se encuentra el multimillonario alemán Peter Alexander Wacker, heredero de la dinastía industrial vinculada a Wacker Chemie, una de las grandes compañías químicas europeas especializada en siliconas y polímeros con presencia global en sectores como la construcción, la automoción y la electrónica. La muerte en el yate de lujo LIND en Palma ha generado conmoción en un sector acostumbrado a la discreción absoluta. El mundo de los super yates, donde el lujo extremo y la privacidad son norma, raramente trasciende a la opinión pública por sucesos de este tipo.

Mientras la investigación sigue su curso y se esperan los resultados de la autopsia, el yate permanece amarrado en el puerto de Palma. La normalidad regresa poco a poco al muelle, pero la tragedia deja una huella difícil de borrar en la tripulación y en el exclusivo entorno náutico balear.