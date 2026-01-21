Fitur confirma el cambio de paradigma: el turismo pasa la pantalla del ‘sol y playa’

Parecen haberse puesto de acuerdo los responsables de turismo de todas las comunidades autónomas y también Baleares. El cambio de paradigma turístico en España es un hecho. El sol y playa ya se da por descontado y todo el mundo vende otras virtudes para hacer sostenible el destino y diversificar el tipo de cliente. El conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzà, confirma a OKBALEARES el cambio de tendencia.

Sostenibilidad, aventura, experiencias, patrimonio, gastronomía y, como Baleares, cultura. Este es el nuevo mundo de la promoción turística que se constata en el arranque de la edición 2026 de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

Bauzà ha confirmado a este periódico en el propio estand de Baleares en Fitur esta tendencia: «Nuestro mercado es sol y playa, básicamente. Nuestra apuesta es decidida, pero también es verdad que ya hay también otras apuestas. En nuestro caso son ahora la cultura y el deporte para alargar la temporada turística más allá del verano. Es cierto que poco a poco vemos cómo todo el mundo va variando hacia una sostenibilidad turística».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en los actos del Govern con motivo de la feria turística Fitur 2026, que comienza este miércoles y se celebra en Ifema. Prohens llegará acompañada del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Posteriormente, a las 12.30 horas será la presentación del acto Donde late la cultura a cargo de la presidenta y el conseller.

Por la tarde, a las 16.00 horas, Prohens, Bauzà y el director general de Turismo, Miquel À. Rosselló, se reunirán con la ministra británica Stephanie Peacock. También asistirán el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, y el cónsul general del Reino Unido en Baleares, Lloyd Millen.