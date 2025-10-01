Gabriel Escarrer, galardonado por la Asociación Española del Lujo

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, ha sido distinguido con el Premio Diamante a la Excelencia en Expansión Internacional por la Asociación Española del Lujo.

La emblemática Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogió la gala de la primera edición de los International Luxury Awards–Diamonds of Excellence, que premió a 25 líderes de sectores tan diversos como la cultura, la moda, la tecnología, la sostenibilidad, el arte y la hospitalidad.

Presidida por la Princesa Béatrice d’Orléans, la ceremonia marcó un hito al entregar por primera vez estos galardones que reconocen la excelencia en su máxima expresión.

Gabriel Escarrer fue reconocido por «su papel transformador en el posicionamiento de la hospitalidad española en el ámbito internacional», explica la compañía en un comunicado. La Asociación Española del Lujo ha puesto en valor el papel del hotelero mallorquín por haber consolidado la presencia de Meliá Hotels International en más de 40 países, elevando la marca a los más altos estándares en innovación, sostenibilidad y experiencia del cliente.

«Este reconocimiento es un reflejo del trabajo incansable de todo el equipo de Meliá y de nuestra vocación por llevar el alma de la hospitalidad mediterránea a cada rincón del mundo», afirmó Escarrer tras recibir el galardón. «La excelencia no es un destino, sino una actitud constante que nos impulsa a innovar, a cuidar de las personas y a dejar una huella positiva allá donde estamos presentes», añadió.

Con este premio, la Asociación Española del Lujo reafirma el papel de Gabriel Escarrer como uno de los líderes más influyentes del sector turístico internacional y destaca la contribución de Meliá Hotels International al prestigio global de la marca España.

Fundada en 2010, la Asociación Española del Lujo–Luxury Spain es la organización oficial sin ánimo de lucro que representa al sector high-end en España. Con más de 150 miembros en moda, belleza, lifestyle, gastronomía y hospitalidad, la Asociación promueve la internacionalización de la excelencia española, apoya a sus miembros en la escena global y fomenta colaboraciones entre instituciones y marcas.