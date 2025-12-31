Los italianos aclaran por fin el motivo por el que jamás debes echar aceite al agua al cocer la pasta y tiene sentido

Jamás debes echar aceite al agua al cocer la pasta, los italianos aclaran por fin el motivo por el que no debes hacerlo. La manera de cocinar este ingrediente que para estos es casi sagrado se ha convertido en uno de los alimentos más extendidos por el mundo. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de unos expertos que nos ayudan a disfrutar al máximo de este tipo de ingredientes.

Un extra de buenas sensaciones que podemos conseguir con una receta casera que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados detalles que llegan sin avisar y pueden acabar siendo los que nos afectarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Este pequeño secreto de los italianos nos ayudará a conocer en primera persona una serie de situaciones que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta, jamás volverás a cocer la pasta así.

Jamás debes echar aceite al agua de cocer pasta

El agua de cocer pasta no tiene por qué tener aceite, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que los cambios pueden convertirse en una dura realidad.

Esta pasta que queremos que nos quede de la mejor manera posible, con un cambio de tendencia que tenemos muy interiorizado. Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para conseguir un plus de buenas sensaciones con la ayuda de un cambio que puede ser esencial.

Un cambio en este pequeño gesto que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. La base de toda comida no es otra que apostar claramente por un cambio a la hora de cocinar esta deliciosa pasta que por muy buena que sea, sin la ayuda de unos expertos, no nos quedará como necesitamos.

Poner aceite al agua es algo que estamos haciendo lo que nos puede hacer realidad, una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante, por lo que, habrá llegado ese día en lo que todo es posible.

Los italianos explican el verdadero motivo por el que no debes hacer esto

El agua y la sal son los ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la comida es importante. El agua con sal se convertirá en la mejor aliada de una serie de cambios que podemos empezar a tener en consideración.

El aceite puede parecer que cada detalle cuente de una forma que quizás nos costará creer. Con un toque de alegría que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin este ingrediente la pasta no sólo no se pega, sino que es capaz de absorber la salsa, de otro modo el aceite que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de La Ragazza coll Matterello nos explican que: «La pasta necesita espacio para moverse. Si usas una olla demasiado pequeña con poca agua, se pega y no se cuece bien: estresas la pasta, como muchos dicen.La proporción ideal es de 1 litro de agua por cada 100 g de pasta seca, con 10 g de sal. El tema de la sal es un poco más relativo. Aunque tampoco es necesario ser físico nuclear para entenderlo: si la salsa ya es salada de por sí, porque lleva anchoas, pecorino, etc., pon menos sal. Tampoco os ofusquéis. En cuanto le coges la medida a la cantidad de agua que usas normalmente en tu olla y la cantidad de sal que cabe en la cuchara que también usas siempre, ya lo haces casi con los ojos cerrados. Dicho esto, aunque esta es la regla general, algunos cocineros, yo incluida, a veces, usamos menos agua a propósito, para que el almidón quede más concentrado. Es útil si quieres una salsa más densa sin recurrir a nata o harinas, o simplemente si la receta tiene una textura muy ligera y necesitas que se agarre más. Incluso hay quien hierve un poco de pasta solo para obtener un agua rica en almidón con la que emulsionar salsas como la aglio e olio. No es lo más común; pero, si se entiende el porqué, no es ninguna barbaridad».

Siguiendo con la misma explicación: «No, no evita que la pasta se pegue. Muévela tú con un utensilio adecuado y basta. La única utilidad del aceite es que, al flotar, impide que el agua con almidón que a veces sube se desborde. Además, es importante no confundir esto con el gesto de añadir un poco de aceite a la pasta ya escurrida, cuando no se va a usar de inmediato. Sal. En ese caso, especialmente para pastas que van en frío o que van a reposar, un poco de aceite sí puede ayudar a que no se pegue. Pero eso no tiene nada que ver con hervirla en agua con aceite: el aceite flota y no entra en contacto real con la pasta».