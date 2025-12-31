Locura total en Aston Martin con el primer encendido del nuevo coche de Fernando Alonso

En estos días de Navidad la ilusión fluye a raudales dentro de Aston Martin. No sólo por las fiestas en sí, sino porque ya empiezan a crecer los frutos del trabajo llevado a cabo durante todo 2025 en busca de crear el mejor monoplaza posible de cara al año que viene. El AMR26 ya es una realidad y la escudería británica ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra la locura colectiva en la fábrica de Silverstone al ser testigos sus miles de trabajadores del primer encendido del próximo coche de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

Este vehículo lleva el sello de Adrian Newey, pues el siguiente Aston Martin está diseñado al 100% por el ingeniero británico, que llegó el pasado mes de marzo a la fábrica. Su imponente sonido es gracias al motor Honda, pues la potencia nipona ya ruge con fuerza en el equipo verde. Como así lo hará su coche de la mano de Alonso y Lance Stroll a partir de finales de enero.

Los dos pilotos de Aston Martin y el resto de la parrilla de 2026 realizarán cinco días de test en Montmeló desde el 26 hasta el 30 de enero y el AMR26 será presentado oficialmente el 9 de febrero en Silverstone, donde aprovecharán como cada año para cumplir con fines promocionales sobre el icónico circuito inglés y, de paso, sumar kilómetros con el nuevo coche.

La oportunidad final para Alonso

Alonso sabe que en ese AMR26 que ya sienten y escuchan Newey y los miles de trabajadores de Aston Martin está la que puede ser su última oportunidad de ganar su tercer título de F1 20 años después del anterior. 2026 es el juicio final para el piloto español y si su equipo ha acertado él ha demostrado con creces durante estas tres últimas temporadas que en pista no va a fallar.