2025, un año para el recuerdo para el Fibwi Mallorca

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha despedido hoy el año con el último entrenamiento del 2025 en Son Moix. Los pupilos de Pablo Cano han despedido un año dificil de olvidar para el club. Tras tres años de ausencia en la Primera FEB, el conjunto palmesano lograba el ascenso en una final de las eliminatorias de ascenso para el recuerdo. Pero 2025 no ha sido sólo el año del ascenso para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. También ha sido el año de la consolidación de un proyecto que se iniciaba nada más finalizar la temporada 2023-24 con la incorporación de Martí Josep Vives como director deportivo del primer equipo. El pollençí regresaba a casa dispuesto a dar forma a una plantilla que había certificado la salvación en la última jornada y que poco a poco iba a sufrir un proceso de transformación importante.

El 27 de abril de 2025 quedaba grabado a fuego en las mentes de todo el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. En San Pablo el equipo de Pablo Cano vivía el revés más importante de la temporada cayendo por 95-66. El reto era mayúsculo, casi imposible pero desde que se acabó el encuentro el sentimiento dentro del plantel balear era el de darle la vuelta a todo en Son Moix y así fue. El 4 de mayo de 2025 el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, por aquel entonces Fibwi Palma, se revolvió y se negó a decir adiós a su sueño. En un partido memorable, con más de 1.000 aficionados que hicieron que Son Moix pareciese lleno hasta la bandera, el equipo de Pablo Cano firmó una histórica remontada para gritar a los cuatro vientos que seguía vivo y que iba a luchar por subir a Primera FEB. Una exigente eliminatoria con la Cultural Leonesa y una electrizante final contra el Lobe Huesca La Magia señalaban el camino de un ascenso que llegó el 31 de mayo. Con un Son Moix lleno a rebosar y dispuesto a vivir un día histórico, el equipo mallorquín volvió a gritar a los cuatro vientos que era equipo de Primera FEB.

Comenzó entonces el camino de regreso, un exhaustivo trabajo en los despachos para adecuar el presupuesto a la nueva categoría y la llegada de jugadores con ganas de comerse la pista, añadida a la continuidad de una gran base del equipo que logró el ascenso daban forma a la nueva temporada. El revés de la lesión de Xabi Beraza reforzó más a un vestuario que estuvo al lado de su capitán y que asumió como suyo el ejemplo del propio Beraza. Todo comenzó en Cartagena con una derrota que, sin embargo, daba motivos para la esperanza. Poco a poco, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma fue mostrando sus credenciales con victorias de mérito como la lograda en Menorca en el derbi con el Hestia Menorca o la conseguida en Gipuzkoa. Intensidad defensiva, sacrificio en cada partido y una comunión total con su afición, presente incluso en partidos como visitante del equipo balear, son a día de hoy, cuando el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma despide el año en séptima posición con un balance de 7-6 y más cerca de su objetivo de seguir formando parte de la liga, las cartas de presentación del equipo.

En lo social, el equipo balear ha seguido participando activamente en el programa Jugam Amb L´Èlit del Consell de Mallorca trasladando, a través de las visitas a colegios, el proyecto y sus valores. También ha seguido estableciendo lazos de unión con los distintos clubes de las islas con visitas de la plantilla a los mismos y presencia de esos clubes en los partidos del equipo. En la grada, la comunión entre equipo y afición ha sido y es total. Cuando el equipo más los ha necesitado los seguidores del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma han tirado de garganta, palmas y ánimos para lograr que Son Moix sea uno de los pabellones con mejor ambiente de la liga.