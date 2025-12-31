Palma vibra con la tradicional Festa de l’Estendard, la celebración civil más antigua de Europa

La ciudad de Palma ha celebrado este miércoles 31 de diciembre la tradicional Festa de l’Estendard en la Plaza de Cort. Ha sido un acto solemne con toda su autenticidad histórica y patrimonial después de haberse desprendido de cualquier carácter político y, sobre todo, del tono independentista y de defensas de los denominados Països Catalans que le imprimió durante años el pacto de izquierdas que presidía Armengol junto a sus amigos separatistas. L’Estendard es la fiesta civil más antigua de Europa.

Como ya sucediera el año pasado, la Festa de l’Estendard y el acto previo del martes por la noche, que fue la Ofrenda Floral, se ha celebrado con toda la solemnidad, con sumo respeto a la tradición y sin manipulaciones políticas. Con el PP gobernando en el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca y el apoyo de Vox, la fiesta vuelve a ser lo que siempre había sido, la celebración de un acontecimiento histórico sin más consideraciones de carácter políticos y mucho menos de tono independentista.

La Festa de l’Estendard conmemora la entrada en Palma de las tropas del rey Jaime I el 31 de diciembre de 1229. Por su antigüedad y autenticidad la fiesta fue protegida como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. A lo largo de la historia la celebración la ha presidido el Ayuntamiento de Palma en solitario, que es en realidad el gran protagonista de la celebración.

Sin embargo, durante los años del pacto de izquierdas, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca convirtieron la Festa de l’Estendard en la Diada de Mallorca acompañada de actos independentistas. Desde hace dos años, ya con el PP y Vox en el Ayuntamiento y el Consell, todo esto desapareció y se recuperó el sentido que siempre había tenido la fiesta.

Los jinetes de gala de la Unidad Montada de la Policía Local, los gegants de Cort, los Tamborers de la Sala, cossiers y cavallets acompañaron a la corporación municipal y se pusieron alrededor de la plaza en silencio para disfrutar de uno de los momentos más solemnes.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado en su discurso la apuesta del Ayuntamiento por la innovación y la cultura como motores de transformación de la ciudad, en el que ha repasado los retos y proyectos de la ciudad.

«Esta está siendo la legislatura de la innovación, con proyectos destinados a influir en el desarrollo de Palma como entorno urbano orientado a la excelencia», ha subrayado el primer edil este miércoles en la plaza de Cort. Durante su discurso, Martínez ha hecho un repaso por los dos años y medio de legislatura, destacando los retos y proyectos más importantes. Sobre las nuevas tecnologías, ha apuntado que «esta está siendo la legislatura de la innovación» y ha puesto en valor proyectos como el Palma Cultura & Innovation Bay.

En este sentido, ha hecho referencia a la inteligencia artificial y el centro de control demográfico y turístico de la ciudad como herramientas para «afrontar el reto del modelo turístico y demográfico de Palma». Entre otros proyectos, Martínez ha señalado el Distrito de la Innovación de Palma, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ciudad a partir de la interacción creada con el eje que forman la fachada marítima, el puerto de Palma y Nou Llevant.

En cuanto a la cultura, según el primer edil, Palma Capital Cultural Europea 2031 es «un sueño colectivo». «Plantea un cambio en profundidad del modelo social y económico del municipio a partir de la acción directa y efectiva de la cultura y del hecho creativo», ha expuesto.