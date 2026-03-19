El patrón de una patera de Argelia a Ibiza evita la cárcel al alegar que actuó «en búsqueda de una vida mejor»

Sorprendente giro judicial en un caso que, en principio, parecía abocado a una condena firme. Un hombre acusado de patronear una patera con una veintena de inmigrantes ilegales a bordo desde Argelia hasta Ibiza ha logrado eludir la prisión tras alegar que su actuación respondía, simplemente, a la «búsqueda de una vida mejor».

El juicio, celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares, ha concluido inicialmente con una condena de dos años de cárcel. La pena, en un primer momento más severa, fue rebajada después de que el acusado reconociera los hechos, lo que permitió recalificar su responsabilidad como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con una condena menor.

Sin embargo, el desenlace ha adoptado un tono distinto al esperado. Gracias a un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa, la ejecución de la pena ha quedado suspendida, evitando así su ingreso en prisión.

La magistrada ha fundamentado esta decisión en las circunstancias personales del acusado, subrayando que su conducta estuvo motivada por el deseo de alcanzar suelo europeo en busca de un futuro más digno.

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el hombre ya había permanecido un año en prisión provisional y que era la primera vez que delinquía. Como condición para la suspensión de la condena, se le ha impuesto la prohibición de regresar a las Islas Baleares durante un periodo de cinco años.

Esta medida deberá cumplirse desde el momento en que el hombre recupere la libertad, aunque la Sala ha acordado concederle un plazo máximo de hasta quince días para hacer efectiva dicha obligación.