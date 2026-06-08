Los separatistas de Més intensifican sus ataques al turismo: exigen subir el IVA de los hoteles hasta el 21%

Los independentistas de Més per Mallorca se alinean, aunque sólo en parte, con la reflexión de la Comisión Europea que cuestionó la semana pasada el IVA reducido que España aplica a hoteles, bares y restaurantes. Més reclama la subida al 21% pero sólo a los hoteles, dejando a bares y restaurantes con el actual IVA reducido del 10%.

Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para reclamar una subida del IVA en el sector hotelero hasta el 21%. Para el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, esta subida es «lógica y necesaria» al considerar que el IVA reducido del 10% es «un privilegio» y una «injusticia fiscal».

Apesteguia ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa este lunes previa al pleno, en la que ha hecho referencia a la posición de la Comisión Europea, que cuestionó el reducido impuesto en hoteles y restaurantes.

La PNL insta al Gobierno de España a modificar la ley del IVA para eliminar el régimen reducido en los servicios de hostelería, campamento y balneario. Mientras esta reforma no se produzca, plantea que el Govern negocie una modificación del Régimen Fiscal Especial de Baleares para que estos servicios tributen al 21% en Baleares. «Las familias compran el chándal de sus hijos y pagan un 21%, mientras que un turista cuando va a un hotel paga solo un 20%», ha subrayado. A su juicio, «no es lógico» que en Baleares haya incentivos fiscales para el sector turístico y, además, «no hay ninguna justificación» para mantener esta diferencia fiscal. Además, Més ha justificado la subida del IVA en la necesidad de diversificar la economía del archipiélago y de aplicar una fiscalidad que «empuje» en este sentido e incentive otros sectores. Preguntado por si esta medida busca reducir el número de turistas que visitan las Islas, el ecosoberanista ha defendido la necesidad de decrecer, pero no por la vía de la fiscalidad. «Hay herramientas suficientes para hacerlo desde otras vías; no queremos que solo puedan venir los ricos», ha manifestado.

Precisamente, hace pocos días, la Comisión Europea señaló el IVA reducido aplicado a los servicios de restauración y de alojamiento por su «elevado impacto presupuestario». Lo hizo en una recomendación concreta a España.

Entre las recomendaciones, Bruselas destaca que, entre las categorías sujetas en España a tipos reducidos, los restaurantes y los servicios de alojamiento sobresalen por su importante coste para las arcas públicas pese a tener un efecto redistributivo «muy limitado».

La Comisión Europea pasa de largo sobre los posibles efectos que tendría en el sector turístico balear o español una subida del IVA de once puntos.

Los separatistas de Més sí han hecho una lectura electoral: sí a la subida del IVA hasta el 21% para los hoteles, a los que este partido tiene señalados desde siempre, y dejarlo todo como está para bares y restaurantes.