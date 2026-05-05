Los separatistas de Més afilan su turismofobia y convierten a los turistas en ‘guiris’ en el Parlament

Ocurrió en la sesión de control al Govern de la semana pasada y este martes se ha repetido. La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha vuelto a referirse a los turistas que suponen con diferencia la principal fuente de ingresos de Baleares como guiris.

«Vivir en Mallorca empieza a ser un infierno y aún no ha llegado el verano. Me gustaría saber si está del lado de los mallorquines y las mallorquinas, o del lado de complacer a los guiris», ha sido su forma de preguntar al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá.

La RAE admite que usar el término guiri para referirse a los turistas internacionales «es común y un poco despectivo». Así es como han decidido los separatistas de Més per Mallorca referirse a ellos cuando hablan de turismo. Lo han vuelto a hacer este martes en una pregunta al conseller de Turismo en la sesión de control del Parlament.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado que Baleares está preparada para recibir los flujos turísticos previstos para este verano al entender que ahora el Govern «se ocupa» de ello. Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por Maria Ramon, quien ha estimado que este año llegarán al archipiélago alrededor de 20 millones de visitantes.

«Baleares sí que está preparada porque ahora, a diferencia de antes, alguien se ocupa de prepararlo desde el Govern», ha respondido el conseller. Bauzá ha contrapuesto la apuesta del actual Ejecutivo por «la política turística no para batir récords, sino en base a límites» con la idea del anterior, a su parecer basada en la idea de «que vengan cuántos más mejor y después hacer las preguntas».

Ese cambio de paradigma, ha defendido, «ya se nota» con la reducción de las llegadas en los meses de temporada alta y el incremento en aquellos de temporada baja. «Menos presión en verano con más gasto. Más rendimiento, menos presión», ha subrayado. Su intención, ha insistido, no es batir récords de llegadas, sino de eliminación de la oferta ilegal.

Maria Ramon, por su parte, le ha recriminado que desde que él es conseller de Turismo «han subido las plazas y han rechazado todas las medidas para hacer frente al colapso», como la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), conocido como la ecotasa, y del canon del agua para grandes consumidores o el gravamen sobre los rent a car.

La ecosoberanista, para ejemplificar la saturación turística, ha hablado de usuarios del autobús que sufren «ataques de ansiedad» porque los buses van llenos y no llegan al trabajo; que sea «una odisea» ir a la playa; que los transportistas «pierdan una jornada entera» si tienen que hacer una entrega en los pueblos con más tráfico; o que haya cortes de agua en determinados municipios cuando «los hoteles y los campos de golf tienen barra libre».