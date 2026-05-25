Vox al alcalde del PP de Palma: «Eligieron gobernar en minoría y se equivocaron, estamos decepcionados»

«Eligieron gobernar en minoría y se equivocaron; estamos decepcionados». Son las palabras que el concejal y líder de Vox Palma, Fulgencio Coll, ha dedicado al alcalde del PP, Jaime Martínez, en el transcurso de su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que hoy ha arrancado en el salón de plenos de la plaza de Cort.

«Escogieron en su momento gobernar en minoría, como ha recordado hace poco el primer teniente de alcalde. Creo que se equivocaron; con Vox podríamos haber ido mucho mejor y más rápido con 15 áreas de gobierno; han desaprovechado a regidores de Vox con experiencia, capacidad y mérito, y se nota», ha afirmado Coll.

El portavoz del partido de Santiago Abascal en Cort ha sostenido que sus seis regidores han apoyado los Presupuestos tres años «para dar estabilidad; hemos tratado que se consiguiera la mejor gestión, que es poner el Ayuntamiento de Palma al servicio del ciudadano atendiendo sus necesidades reales, así como las de la ciudad».

Pero a pesar del apoyo prestado, para Fulgencio Coll «no van en la mejor dirección» y por ello «no queremos ser responsables de algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo». «Somos conscientes de que tenemos dos objetivos principales: ayudar a que se haga la mejor gestión y evitar que la izquierda sanchista y separatista vuelva tras sus ocho años de un claro fracaso municipal».

Coll ha recordado que su partido ya calificó en su momento la gestión «de los mal llamados progresistas-separatistas como ocho años perdidos, en los que no hubo mayor ambición que mantenerse en el poder y perpetuar su red clientelar cada vez mayor, más cara y más radicalizada».

Por ello, reconoció que «sin lugar a dudas vamos mejor que con los mal llamados progresistas, pero creemos que hay que mejorar en determinadas áreas en las que no se progresa como esperábamos. Los grandes Proyectos Estratégicos son necesarios, pero es mucho más importante resolver los problemas que diariamente afectan y preocupan al ciudadano: bienestar social, movilidad, vivienda, limpieza, seguridad y mejora de infraestructuras».

Incumplimientos y acuerdos

En la lista de algunos incumplimientos del acuerdo programático o de proposiciones de pleno aprobadas por mayoría por PP y Vox que, pasados dos años y medio, «no tienen ninguna justificación para que no estén en marcha», Coll ha citado la igualdad lingüística de las dos lenguas, castellano y catalán.

«No hemos conseguido el bilingüismo en todas las comunicaciones del Ayuntamiento, ni en la rotulación de vehículos, documentación para el público, comunicaciones del Ayuntamiento a residentes y palmesanos, ni suprimir el palma.cat.»

En materia urbanística respecto a la modificación del Plan General 2023, ha lamentado que no se hayan suprimido los índices obsoletos IRP (índice residencial poblacional) o relación del ancho de calles con altura o permitir armonizar en alturas sin penalizar la dimensión de las plantas superiores.

En seguridad ciudadana, Coll ha echado en falta mayor presencia policial en las calles, más policías de barrios, reducir al máximo los policías en oficinas y gestiones administrativas que pueden hacer funcionarios y que no haya más presencia policial en la nueva comisaría junto a la Intermodal. «Parece que están escondidos», ha afirmado.

Finalmente, y tras exponer algunos proyectos de iniciativa de Vox, que el equipo de gobierno ha llevado a cabo,como la nueva ordenanza fiscal y una rebaja de 15 millones de euros anuales, un plan de inversiones en la EMT y 113 nuevos autobuses, el inicio de las obras en el segundo tramo de General Ricardo Ortega o 135 nuevos efectivos de policía local y el doble de presupuesto para seguridad con mejora incluida del bilingüismo dentro de la administración municipal, entre otras cuestiones, Coll ha concluido reconociendo que «estamos decepionados”».

«Se podría haber hecho mucho más y más rápido y, en el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios, de forma especial los que nos piden los palmesanos. No podemos fracasar».