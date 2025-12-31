Los niños acuden en masa al entrenamiento del Mallorca

Como era de esperar los niños acudieron en masa al entrenamiento de puertas abiertas celebrado hoy por el Mallorca en el estadio de Son Moix, y dedicado por supuesto a los más pequeños, que durante una hora y media se lo pasaron en grande viendo a los jugadores y participando en las actividades que les ofrecía Dimonió, que fue por supuesto el más activo, interactuando con los propios futbolistas y con los aficionados. Un día inolvidable para despedir el año 2025. En más de 3.000 se calcula el número de personas que tomaron parte en esta iniciativa del club.

La jornada tuvo también carácter benéfico, ya que la Fundació Reial Mallorca había pedido a los asistentes que aportaran alimentos no perecederos, que fueron recogidos en los accesos del estadio y que se repartirán entre varias entidades benéficas que las destinarán a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión.

A todo esto, Jagoba Arrasate aprovechó el entrenamiento para dar los últimos retoques de cara al partido del próximo domingo ante el Girona, primero del año 2026, aunque el equipo realizará todavía varias sesiones preparatorias antes de que el balón ruede en Son Moix. Se trata de un choque importantísimo para ambos clubes, situados a tan sólo tres puntos de distancia el uno y el otro, y en el caso de los catalanes ocupando incluso zona de descenso a Segunda División.