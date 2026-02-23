Suena raro pero los zoólogos lo avalan: confirman que los dinosaurios tenían púas y es un hallazgo sin precedentes

El Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ha anunciado el hallazgo de una nueva especie: el dinosaurio con púas. Científicos de este centro y colaboradores internacionales han descubierto en China la piel fosilizada de un iguanodonte juvenil con púas cutáneas huecas. A esta nueva especie de dinosaurio se le ha denominado Haolong dongi. Consulta en este artículo todo lo que tienes que saber sobre el descubrimiento de este dinosaurio con púas.

En Francia han anunciado un descubrimiento histórico en el universo de los dinosaurios, especialmente dentro de la familia Iguanodontia, que fue documentada hace más de 200 millones de años. Para el que no esté familiarizado con la expresión, la Real Academia Española define a un iguanodonte como un «reptil fósil del grupo de los dinosaurios, de hasta doce metros de largo, con las extremidades anteriores mucho más cortas que las posteriores y cola muy larga».

Este nuevo descubrimiento realizado por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia junto a otros científicos internacionales se centra en esta familia de dinosaurios y una nueva especie: los dinosaurios con púas. «Mediante radiografías y cortes histológicos de alta resolución, los investigadores observaron células cutáneas preservadas durante 125 millones de años, revelando la estructura de púas cutáneas huecas que cubren gran parte del cuerpo del animal», han informado en un comunicado desde el CNRS.

Los dinosaurios con púas

A este nuevo dinosaurio con púas descubierto en China se le ha denominado Haolong dongi en honor a Dong Zhiming, pionero de la paleontología china. Los científicos de este centro han catalogado a esta nueva especie como un dinosaurio espinoso herbívoro que vivía bajo la presión de otros dinosaurios carnívoros.

«Comparables en su función disuasoria a la de los puercoespines, sus apéndices representan una innovación evolutiva única. También podrían haber desempeñado un papel en la termorregulación o la percepción sensorial», dice el comunicado que ha publicado el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia.

«Hasta ahora, ninguna evidencia había confirmado la existencia de tales espinas en dinosaurios. Dado que el espécimen de Haolong dongi es juvenil, queda por determinar si estas espinas también estaban presentes en adultos», informa este grupo de científicos sobre un descubrimiento que fue publicado a primeros del mes de febrero en la revista Nature Ecology & Evolution.

Según reza esta publicación, esta nueva especie de dinosaurios con púas tiene «grandes escamas escutadas superpuestas a lo largo de la cola y escamas tuberculadas alrededor del cuello y el tórax marcadamente diferentes del patrón de escamas descrito en otros iguanodontes». En esta publicación científica también se hace mención a un «origen evolutivo distinto», ya que este «descubrimiento proporciona una perspectiva sin precedentes sobre la microanatomía de la piel de los dinosaurios no aviares y destaca la complejidad de la evolución de la piel en los dinosaurios ornitisquios».