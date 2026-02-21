Cuándo es el Real Madrid – Baskonia: a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo la final de la Copa del Rey de baloncesto

El Real Madrid y el Baskonia se enfrentarán en la gran final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que se celebrará en el Roig Arena y que pondrá el punto y final a un fin de semana que ha sido emocionante para las aficiones de los ocho equipos que se clasificaron para esta competición. A continuación te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro.

A qué hora empieza el partido del Real Madrid – Baskonia

El Real Madrid de baloncesto ha alcanzado la final de la Copa del Rey tras superar al Valencia Basket en unas semifinales apasionantes que se decidieron por mínimos detalles. Los de Sergio Scariolo se impusieron por 106-108 al equipo anfitrión y ahora tendrán que verse las caras contra el Baskonia en el encuentro en el que se decidirá todo en el Roig Arena, donde se espera un ambientazo brutal en las gradas con el colofón final a lo que ha sido una fiesta de las aficiones de este deporte en nuestro país.

La organización del torneo ha fijado este apasionante Real Madrid – Baskonia correspondiente a la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 para este domingo 22 de febrero. El horario escogido por este organismo ha sido el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo arranque de manera de forma puntual en el Roig Arena porque no debería producirse ningún tipo de incidente en la previa entre las aficiones de los equipos que han participado en el torneo.

Dónde ver el partido Real Madrid vs Baskonia en directo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros que se ha disputado en esta emocionante Copa del Rey de baloncesto 2026 de la que hemos disfrutado. Este Real Madrid – Baskonia que corresponde a la final de este torneo se podrá ver por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que tener en cuenta que este paquete es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que este choque en el que el título está en juego no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina, del cuadro vasco y los seguidores de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Madrid – Baskonia que corresponde a la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 a través de la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets, smarts TVs y este medio pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Roig Arena.

Además, en la webs de DIARIO MADRIDISTA y de OKDIARIO te vamos a seguir contando la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en la ciudad del Turia con nuestro enviado especial a cubrir la competición. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto del Real Madrid – Baskonia correspondiente a la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026. Cuando termine el choque publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Roig Arena.

Dónde puedo escuchar por radio la final de la Copa del Rey Real Madrid de baloncesto – Baskonia

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este frenético Real Madrid – Baskonia de la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Roig Arena para contar todo lo que suceda este domingo en el partido definitivo de esta competición.

Dónde es el encuentro Real Madrid – Baskonia de la Copa del Rey

El Roig Arena, ubicado en la ciudad del Turia, será el pabellón donde se jugará esta final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Baskonia. Este recinto deportivo se inauguró hace apenas unos meses, ya que se abrió a finales de 2025 y tiene capacidad para que entren 15.600 aficionados en sus gradas, donde se espera que no haya ni un hueco libre porque será la guinda del pastel de un fin de semana emocionante.

Calendario de la Copa del Rey de baloncesto

Cuartos de final

Valencia Basket 95–84 Joventut. Jueves 19 de febrero a las 18:00 horas.

Real Madrid 100–70 Unicaja de Málaga. Jueves 19 de febrero a las 21:00 horas.

Baskonia 91–81 CB Canarias. Viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.

Barcelona 91–85 UCAM Murcia. Viernes 20 de febrero a las 21:00 horas.

Semifinales

Valencia Basket 106–108 Real Madrid. Sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.

Baskonia 70–67 Barcelona. Sábado 21 de febrero a las 21:00 horas.

Final