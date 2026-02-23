Los agricultores tendrán prioridad en el reparto de espacios de los mercados y ferias de Baleares

Una de las nuevas normas que entrarán en vigor cuando se apruebe antes del verano la nueva Ley Agraria balear afecta directamente a los ayuntamientos de las islas: los agricultores tendrán prioridad a la hora de la adjudicación de los espacios en los mercados municipales (semanales o no) y en las ferias.

Este punto de la nueva Ley Agraria se basa, como todo el texto, en la protección de los agricultores de las Islas Baleares.

La Ley dice textualmente que «Los ayuntamientos deberán priorizar la adjudicación de los espacios de los mercados municipales, ferias y puestos que no sean establecimientos comerciales permanentes a los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el registro de venta directa».

Fuentes de la Conselleria de Agricultura aclaran a OKBALEARES que esta disposición «no va contra nadie, se trata de que los ayuntamientos organicen sus espacios para que haya sitio para todos sin que un agricultor inscrito se quede fuera de la posibilidad de vender directamente sus productos».

De este modo, un agricultor de cualquiera de las islas que esté inscrito en el registro de venta directa, con esta ley tendrá prioridad por delante de otras ofertas a exponer y vender su producción al público como son los puestos de ropa, marroquinería o incluso atracciones o restaurantes. Serán los ayuntamientos que organizan las ferias y los mercados los que tendrán que garantizar ese nuevo derecho que les otorgará la nueva Ley Agraria.

Con la nueva ley, el Govern también busca la promoción del producto local. En esta misma línea se han llevado a cabo algunos eventos recientemente.

El Govern organizó en mayo del año pasado el primer mercado de productores de venta directa con el objetivo de acercar los payeses de esta red de comercialización a los consumidores. La muestra tuvo lugar en el marco de la XXIII Fira del Caragol de Sant Jordi, en Palma, y participaron ocho operadores de Venta Directa de las Illes Balears.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet , anunció ese día que «con esta muestra queremos acercar la red de venta directa a los consumidores y dar a conocer el valor del trabajo que realizan nuestros payeses, así como la calidad de los productos que elaboran directamente en las explotaciones». Precisamente, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, destacó que «una de las principales características de la venta directa es que no hay intermediarios, lo que facilita un trato más directo entre consumidores y productores». Por otro lado, ha añadido Llabrés, «con esta modalidad de comercialización se promueve el consumo de alimentos frescos».