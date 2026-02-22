Los científicos se ponen a temblar: hallan una falla invisible que podría desencadenar el próximo gran terremoto

Hallan una falla invisible que podría desencadenar el próximo gran terremoto, los científicos ya empiezan a temblar. La realidad siempre acaba superando la ficción, con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser clave. La ciencia parece que nos ha dado un plus de buenas sensaciones en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Hallan una falla invisible que podría acabar con un gran terremoto.

Los científicos intentan predecir lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un hecho que puede acabar siendo una realidad. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado ese tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este fenómeno que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Un cambio de ciclo que puede estar a la vuelta de la esquina, una falla invisible que podría ser el inicio de una gran catástrofe.

Se ponen a temblar los científicos

La realidad es que los terremotos no se pueden predecir, en especial, cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con una serie de detalles que pueden darnos un futuro del todo inesperado, en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Hay un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en un riesgo. Sabemos que los terremotos son una realidad en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera muy diferente.

Estas placas tectónicas que los expertos se encargan de estudiar pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de aprovechar cada uno de los detalles que pueden convertirse en este extra de buenas sensaciones que, sin duda alguna, puede convertirse en estos días en los que realmente puede ser clave.

Los geólogos predicen que hay un próximo gran terremoto hasta la fecha no sabíamos que podría estar tan cerca. Existen algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acabará dando un plus de buenas sensaciones, en estas jornadas en las que el riesgo puede ir en aumento.

Una falla invisible podría provocar el próximo gran terremoto

Un reciente artículo de Scitechdaily puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser clave, con la ayuda de una previsión que puede ser esencial en estos días en los que parece que el riesgo ante la llegada de un gran terremoto puede estar más cerca de lo que nos imaginamos: «Türkiye se encuentra en una de las partes más propensas a los terremotos del mundo, donde interactúan las placas tectónicas euroasiáticas, africanas, árabes y de Anatolia. Este complejo escenario geológico ha producido numerosos terremotos devastadores a lo largo de la historia del país. Uno de los más notables fue el terremoto de Erzincan de 1939, que mató a más de 30.000 personas. Desde ese evento, los investigadores han observado una tendencia sorprendente en la que grandes y destructivos terremotos parecen progresar constantemente hacia el oeste a lo largo de la falla de Anatolia del Norte (NAF). Muchos científicos ahora creen que el sitio más probable del próximo gran terremoto está debajo del Mar de Mármara. Esta sección de la falla no ha producido un gran terremoto durante más de 250 años, lo que plantea la preocupación de que el estrés se haya ido acumulando con el tiempo. Sin embargo, a pesar de décadas de estudio, la estructura detallada de la falla debajo del mar de Mármara ha permanecido poco clara, lo que limita la capacidad de identificar con precisión dónde podrían comenzar futuros terremotos o cuál es la mejor manera de reducir su impacto».

Siguiendo con la misma explicación: «Para abordar esta brecha, un equipo de investigación dirigido por el Dr. Yasuo Ogawa, Profesor Emérito e Investigador del Centro de Investigación de Resiliencia Multidisciplinario, Instituto de Investigación Integrada, Instituto de Ciencias de Tokio (Science Tokyo), Japón (también investigador visitante en la Universidad de Tohoku, Japón), junto con el Dr. Tülay Kaya-Eken, profesor asistente de la Universidad de Boğaziçi, Türkiye, llevó a cabo una investigación detallada de la región bajo el Mar de Mármara. Su estudio, publicado en la revista Geology, presenta el primer modelo tridimensional (3D) completo de esta área subterránea crucial. El modelo proporciona una nueva visión de los procesos físicos que controlan cómo y dónde se forman los terremotos a lo largo de la falla».