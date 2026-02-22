Los científicos no dan crédito a lo que han visto desde el telescopio del Teide y sale del cometa interestelar 3I/ATLAS

Lo que han visto desde el telescopio del Teide y sale del cometa interestelar 3I/ATLAS, uno de los más misteriosos de los últimos tiempos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente el cambio puede ser significativo. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días.

Lo han visto en el telescopio del Teide

Lo que sale del cometa I3/ATLAS

El cometa I3/ATLAS es uno de los grandes misterios de estos últimos tiempos con un acercamiento a la Tierra que puede cambiarlo todo en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Tal y como explican desde el blog del Instituto de Astrofísica de Canarías: «El Two-meter Twin Telescope (TTT) ha realizado un hallazgo pionero en la astronomía: la primera detección de un chorro de gas y polvo (o jet) y su modulación periódica en un cometa de origen interestelar, el 3I/ATLAS. El estudio, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, proporciona la primera evidencia de actividad localizada de un núcleo interestelar, ofreciendo una visión única sobre la naturaleza de un cuerpo celeste que se formó fuera de nuestro Sistema Solar. La investigación ha sido liderada por Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges. Los coautores son Javier Licandro, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y Miguel R. Alarcon, investigador predoctoral del IAC y director de operaciones científicas en Light Bridges. Miquel Serra-Ricart subraya la importancia de este hito: «En julio y partiendo de la variabilidad en brillo de la coma, fuimos los primeros en hablar de su periodo de rotación de alrededor de 17h, y ahora reportamos el primer jet en un cometa interestelar que además, confirma la rotación calculada en julio «, explica. Serra-Ricart también destaca la sorprendente familiaridad del objeto, a pesar de su origen: «El 3I/ATLAS es un cometa interestelar extraordinariamente normal. La detección de este chorro nos permite establecer una comparación directa con los mecanismos de actividad observados en los cometas de nuestro propio Sistema Solar», señala. «Caracterizar los jets en un cuerpo como 3I/ATLAS representa una oportunidad única para investigar el comportamiento físico de un cuerpo prístino formado en otro sistema planetario», comenta Licandro».

Siguiendo con la misma explicación: «Las observaciones clave fueron realizadas con el Two-meter Twin Telescope en el Observatorio del Teide, en Tenerife, a lo largo de una campaña intensiva de 37 noches entre julio y septiembre de 2025 para el proyecto PLANETIX25. El equipo utilizó al límite las capacidades de almacenamiento y computación en ASTRO POC, una infraestructura astrofísica de cómputo de carácter público-privada, para centrarse en las estructuras de la coma interna del 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar confirmado. Mediante una técnica de filtrado de la imagen, conocida como transformación laplaciana, el equipo de investigación detectó un débil, pero definido, chorro de gas y polvo saliendo del núcleo. Esta es la primera prueba de que un núcleo interestelar presenta una liberación de material tan focalizada. El hallazgo más significativo es que el chorro no se mantuvo estático. Un análisis detallado de su posición reveló una pequeña, pero significativa, modulación periódica alrededor del eje de giro del núcleo. Esta oscilación del jet, siendo la primera de su tipo detectada en un cometa interestelar, permitió al equipo deducir el periodo de rotación del núcleo. Se concluyó que el periodo de rotación del cometa 3I/ATLAS es de entre 14 y 17 horas si el chorro se origina cerca de uno de los polos, confirmando las medidas realizadas el pasado mes de julio también con datos del TTT por personal investigador del IAC, el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan) y la Universidad Complutense de Madrid».