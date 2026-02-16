Un terremoto de magnitud 4,3 ha sacudido Almería en la madrugada de este lunes. El epicentro se ha situado a seis kilómetros de Tabernas. El temblor, que se ha registrado a las 0:55 horas con una profundidad de apenas tres kilómetros, ha sido superficial y se ha dejado sentir en varias localidades.

La sacudida se ha percibido en Roquetas de Mar, El Ejido y Níjar, además de en otros puntos fuera de la provincia, como Villanueva del Arzobispo (Jaén) o Motril (Granada). También se han registrado réplicas en las inmediaciones de Tabernas. Este terremoto ha sido el de mayor intensidad en la zona en los últimos tiempos, superando incluso al ocurrido el 29 de octubre de 2025, que alcanzó una magnitud de 4,2.

Con una magnitud de 4,3, este tipo de movimientos puede causar desplazamiento de objetos en el interior de las viviendas, vibración de cristales y, en edificaciones antiguas, pequeños desperfectos.

Anteriores terremotos

Cabe recordar otros episodios similares en Andalucía, como el seísmo de magnitud 4,9 registrado el viernes 5 de diciembre en la costa de Málaga. Aquel seísmo se produjo a las 10:38 horas, con epicentro en el mar frente a Fuengirola. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tuvo lugar a una profundidad considerable, entre 77 y 79 kilómetros, lo que contribuyó a amortiguar sus efectos en la superficie.