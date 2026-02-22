El Barcelona resurge en el Camp Nou y conquista el liderato

El Barcelona levanta el liderato. Después de dos derrotas consecutivas ante Atlético y Girona, el conjunto de Hansi Flick despejó los fantasmas con una victoria muy cómoda ante un Levante que apenas pudo plantar cara al conjunto azulgrana. Un triunfo necesario para recuperar sensaciones y aprovechar el tropiezo del Real Madrid para sentarse de nuevo en la cima de la Liga.

Los culés sabían de la necesidad de dar un golpe en la mesa. Las dudas surgidas en la última semana sembraron la preocupación del técnico alemán, que pedía a gritos líderes en el campo que dieran un paso al frente…y así fue. Sin cuatro titularísimos en el césped como Cubarsí, Balde, Pedri y Ferran, el Barcelona apostó por dos menos habituales que fueron la sorpresa del partido: Joao Cancelo y Marc Bernal.

Joao Cancelo rompió al Levante

El portugués fue el que mostró más iniciativa desde el principio, queriendo demostrar que puede tener más minutos desde que llegó en el mercado invernal. Aunque fueron los granotas quienes asustaron primero con un disparo de Carlos Álvarez que atajó Joan García sin problemas, el lateral fue un dolor de cabeza en la derecha.

Cada amago y centro iba con mucho veneno, y el primer aviso llegó a los pocos minutos con un balón al segundo palo que Koundé no pudo conectar bien al segundo palo. A los cuatro minutos, Bernal sí iba a aprovechar la suya gracias a un balón tenso de Eric García que el mediocampista sorprendió metiéndose en el primer palo para rematar y colándose en un espacio muerto de Ryan. Todo consecuencia de que el Levante no tapaba los agujeros que dejaban sus centrales cuando llegaban los culés desde segunda línea.

De esa forma siguió insistiendo el Barcelona. Un error de un defensa con un balón atrás estuvo a punto de oler sangre Raphinha yendo con todo a puntear. El portero tapó y Lewandowski apunto estuvo de hacer el segundo en el rechace si su remate no hubiese salido tan picado. En apenas diez minutos, el Barcelona ya había demostrado el hambre que le faltó en los últimos partidos. Un esquema de presión alta que obligó al Levante al repliegue, siendo este su peor defecto.

Frenkie de Jong, arma revolucionaria en Barcelona

Los valencianos se aferraban a jugadas aisladas como un córner que muy cerca estuvo de cabecear Olasagasti si no fuera por la ayuda de Gerard Martín para evitar el remate franco. En los balones largos que llegaban, tanto Raphinha como Lamine acudían en la ayuda de unos laterales que actuaban prácticamente de segundos extremos.

Mientras Cancelo seguía haciendo de las suyas, el Levante clamaba por otra ocasión clara de Carlos Álvarez, que erró en su decisión en el amago después de plantarse solo ante Joan García y dejando que el balón corriera lentamente muy cerca del palo. Ocasiones como esas tuvo muy pocas durante todo el partido, y si perdonas las únicas que tienes, el Barcelona te castiga el doble.

A la media hora de partido, aunque los culés bajaron la intensidad de las ocasiones, el luso sacó el guante para meter un balón a media altura al corazón del área. Los centrales volvieron a cubrir a Lewandowski, cayendo en la trampa al ver cómo Frenkie de Jong aparecía rapidísimo desde atrás para rematar al fondo de la red. Dos goles en una primera parte donde el Barça sometió a su antojo.

Control absoluto para recuperar el liderato

El Levante movió ficha después del descanso, quitando un quinto centrocampista para meter un delantero más y buscar ese gol que cortase la dinámica de los primeros 45 minutos. Aun así, el Barcelona siguió gustándose. Subió la línea para asfixiar a su víctima, intercambiando posiciones a Bernal y De Jong.

Eso dio mayor amplitud al Barça, que asediaba la portería del Levante con centros laterales donde aparecía los jugadores azulgranas como cuchillos. Hasta dos ocasiones tuvo Gerard Martin de hacer su gol. Primer con un cabezazo que no valió por falta en el remate y otro que no rozó por milímetros. Otra vez, con Cancelo siendo el pintor de la jugada. Poco a poco, los granotas se vieron obligados a arriesgar adelantando líneas y abandonando un esquema que hizo aguas.

Eso generó espacios peligrosos que el Barcelona aprovechó con gusto. Raphinha rozó el tercero en un ‘tuya y mía’ con Lewandowski que no se materializó por un bloqueo rival en el último momento antes del golpeo. En el minuto 65, Hansi Flick movieron el banquillo para dar sangre fresca con las entradas de Pedri, Fermín y Ferran, dejando en el banquillo a Olmo, Bernal y Lewandowski. Una decisión para regresar al clásico doble pivote que venía usando cuando estaba el canario.

El Levante movió el banquillo a falta de 20 minutos refrescando la delantera en busca de balones rápidos con Etta Eyong y Tay Abed…pero de poco le sirvió. El Barcelona fue consciente de que el partido estaba en su mano cualquier error podía complicar el partido. Con posesiones largas hizo correr al rival, estirando el cambio y colocando a Raphinha por dentro para dejar a un Cancelo inspirado con todo el carril.

Sin embargo, el golazo llegó desde la otra banda con un zapatazo de Fermín López que reventó el palo corto antes de clavarse en la portería de Ryan. Incluso rozaron el cuarto con un misil de Raphinha y un rechace a bocajarro del mediocampista que se topó con un portero colosal para evitar otro zarpazo culé. Un festival por todo lo alto que sirve al Barcelona para ponerse de nuevo con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Los de Hansi Flick se levantaron a tiempo ante un rival que sigue hundiéndose en su misión por salir del descenso.