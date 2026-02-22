Cambio en el liderato de la clasificación de la Liga. El Barcelona vuelve a ser el primer clasificado tras derrotar al Levante en el Camp Nou (3-0) y aprovecharse así de la derrota del Real Madrid ante Osasuna este sábado (2-1). Así, tan sólo una jornada después de perder el liderato al caer en Gerona, el Barça recupera la primera plaza.

Lo hace tras ganar sin problemas al Levante, en un partido de trámite que resolvió rápidamente el equipo de Flick. El conjunto valenciano, penúltimo clasificado y lejos de la salvación, dio la cara en el Camp Nou, pero no le valió para sacar nada positivo. El Barça, así, es el nuevo líder de la Liga.

El club azulgrana se va a los 61 puntos, uno más que el Real Madrid, cuando ya quedan sólo 13 partidos por disputarse. En la próxima jornada de Liga, el Real Madrid se medirá al Getafe en el último encuentro de la jornada, en el Bernabéu. Dos días antes, el sábado, el Barcelona recibirá al Villarreal en el Camp Nou. Eso sí, para el equipo de Arbeloa antes tendrá la vuelta de playoffs de Champions ante el Benfica también en el Bernabéu.

Todo ello tras una jornada clave en la que el Barcelona ganó y el Real Madrid perdió. Los culés habían perdido el pasado lunes el liderato tras perder ante el Girona, pero ahora lo recuperan por ganar al Levante y porque el equipo blanco cayó en Pamplona ante Osasuna.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 61 puntos Real Madrid – 60 Villarreal – 48 Atlético de Madrid – 48 Betis – 43 Espanyol – 35 Celta de Vigo – 34 Athletic Club – 34 Osasuna – 33 Real Sociedad – 32 Getafe – 29 Girona – 29 Sevilla – 29 Rayo Vallecano – 27 Alavés – 26 Valencia – 26 Elche – 25 Mallorca – 24 Levante – 18 Real Oviedo – 17

Resultados de la 25ª jornada de Liga

Athletic Club 2-1 Elche

Real Sociedad 3-3 Real Oviedo

Betis 1-1 Rayo Vallecano

Osasuna 2-1 Real Madrid

Atlético de Madrid 4-2 Espanyol

Getafe 0-1 Sevilla

Barcelona 3-0 Levante

Quedan por disputarse: