Socios del Barcelona amenazan al CTA con denuncias si no se arbitra a favor de los culés

La queja formal presentada por el Barça por el arbitraje de Martínez Munuera en la ida de las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid no es la única que se ha formalizado por parte de la esfera blaugrana. Lejos de entender suficiente el escrito que el club, como entidad y dirigida hacia la RFEF y el CTA, un conjunto de socios que abandera el ex candidato a la presidencia del Barcelona (2003) Jordi Majo ha formalizado otro duro escrito donde exigen medidas inmediatas con el arbitraje y atacan al Real Madrid.

El reclamo, con el Comité Técnico de Árbitros como destinatario y Jordi Majo como remitente, habla de la «existencia de trato de favor a un club de la Liga», en relación al Real Madrid y sobre lo sucedido la pasada semana en el Metropolitano en el 4-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona.

El escrito de los socios del Barcelona contra el CTA señala un «elevado número de penas máximas» a favor del Real Madrid por jugadas «no revisadas en el VAR» o no señalar penaltis en contra de éste «pese a la claridad de las imágenes».

Sobre el Barcelona recalca que el VAR no interviene «cuando se cometen infracciones en el área de penalti por jugadores del equipo contrario a FC Barcelona» o que tampoco lo hace «cuando se encaja gol por FC Barcelona precedido de falta previa contra jugador de Barcelona y peses a la claridad de imágenes».

«Especial gravedad presenta la anulación del gol en el último partido de Copa del Rey y que suponía el 4-1, gol anulado por el VAR y una vez constatado que no funciona el mismo, razón por la cual el tanto una vez concedido por el árbitro principal debió subir al marcador al no funcionar el VAR que no podía intervenir. Tratándose de una eliminatoria no es el mismo resultado 4-0 que 4-1», señalan en el punto 6 concretamente.

El escrito también pone en duda la designación interesada de los árbitros y un «claro conflicto de intereses» por una «razón de parentesco con un club de la Liga».

Al final del texto, amenazan con «interponer acciones de reclamación en la jurisdicción que corresponda y ante los organismos deportivos competentes por daños materiales y morales contra CTA y quien resulte responsable para el supuesto de no cesar en esta forma de actuación, en especial en la forma de conducirse tanto en la modalidad de acción y omisión del VAR según cual sea el equipo perjudicado».

El comunicado completo contra el CTA

«El socio Jordi Majo Ruaix en el día de hoy ha interpuesto reclamación al CTA en el cual en resumen reclama:

La existencia de trato de favor a un club de la Liga en las siguientes acciones punitivas:

1.- Señalar un elevado número de penas máximas a su favor, con constatación de imágenes en las que se observan caídas intencionadas de jugadores NO REVISADAS POR EL VAR.

2.- No señalar por el árbitro principal penas máximas en contra de dicho club SIN INTERVENCION DEL VAR pese a la claridad de las imágenes.

3.- No intervención del VAR cuando las acciones pueden perjudicar e intervención de VAR EN acciones que benefician a dicho club y cuando el árbitro principal no las señala.

4.- No intervención del VAR cuando se cometen infracciones en el área de penalti por jugadores del equipo contrario a FC Barcelona y el árbitro principal no las señala.

5.- No intervención de VAR cuando se encaja gol por FC Barcelona precedido de falta previa contra jugador de Barcelona y peses a la claridad de imágenes. Se da la circunstancia que en la última jornada de Liga el mismo árbitro si intervino para anular un gol en el partido contra Rayo Vallecano de la temporada anterior por la misma jugada.

6.- Especial gravedad presenta la anulación del gol en el último partido de Copa del Rey y que suponía el 4-1, gol anulado por el VAR y una vez constatado que no funciona el mismo, razón por la cual el tanto una vez concedido por el árbitro principal debió subir al marcador al no funcionar el VAR que no podía intervenir. Tratándose de una eliminatoria no es el mismo resultado 4-0 que 4-1.

7.- Se denuncia la constante actuación contraria de algunos árbitros reincidentes contra FC Barcelona y su designación en aquellas jornadas de especial trascendencia y siempre en campo contrario.

8.- La existencia en el CTA tanto masculino como femenino de incompatibilidades en la designación de sus miembros por claro conflicto de intereses y razón de parentesco con un club de la Liga

Se anuncia asimismo la existencia de socios de FC Barcelona para interponer acciones de reclamación en la jurisdicción que corresponda y ante los organismos deportivos competentes por daños materiales y morales contra CTA y quien resulte responsable para el supuesto de no cesar en esta forma de actuación, en especial en la forma de conducirse tanto en la modalidad de acción y omisión del VAR según cual sea el equipo perjudicado».