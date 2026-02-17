El CTA se marca un ‘Poncio Pilato’: «Los errores tecnológicos son ajenos a nuestras competencias»

El Comité Técnico de Árbitros -CTA- se lava las manos en la gran polémica del Atlético de Madrid – Barcelona de Copa del Rey, cuando se tardaron siete minutos en anular un gol a los culés por fuera de juego de Lewandowski, ya con 4-0 en el marcador. El CTA ya explicó que la larga revisión del VAR se debió a un error tecnológico. Ahora, en su programa Tiempo de Revisión, el Comité mete esta jugada -pese a que sólo se analizan los partidos de Liga- para echar las culpas a otros de ese esperpento arbitral.

«El CTA quiere recalcar que es uno de los principales perjudicados ante estos errores tecnológicos ajenos a sus competencias», explica el Comité en el vídeo en el que se victimizan y se presentan como eso, como víctimas de lo que ocurrió en el partido de Copa en el Metropolitano.

«Vamos a ayudar a esclarecer lo sucedido» en ese partido, dicen, porque «la peculiaridad de la jugada lo merece». «Se genera un fallo en el sistema derivado de un error en el trackeo del balón justo en el momento del toque de Lewandowski», explican desde el CTA. «A esto se sumó un error humano del operador de fuera de juego, proveedor del sistema, que no abrió el canal adecuado de comunicación para informar de esta incidencia en la sala VOR al cortarse la comunicación».

Según explican, los árbitros en la sala del videoarbitraje no tuvieron la confirmación del fallo en el sistema tras cuatro minutos y tres segundos desde el momento de la acción. Una vez conocedores de ello, «iniciaron el lanzamiento manual de las líneas de fuera de juego para tomar a cabo la decisión». Tras ello, el CTA considera que la jugada «está bien arbitrada» y que lo hecho por González Fuertes en la sala VAR está perfectamente hecho.