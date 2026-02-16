RFEF y Liga lanzaron la campaña «respeta al árbitro» cuando era el Madrid el que se quejaba de los árbitros

Han pasado dos días desde que el FC Barcelona, como club, presentó una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los arbitrajes a título general, pero justamente tras lo acontecido en el duelo copero de semifinales ante el Atlético de Madrid del pasado jueves. Un escrito dirigido tanto al presidente de la RFEF como al del CTA, así como al responsable del VAR, un texto en el que pedía «consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias» y que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta por los mismos que sí lo hicieron con el Real Madrid.

Y es que hace apenas un año, cuando se generó todo el revuelo en torno a Munuera Montero por la expulsión a Jude Bellingham, todos los estamentos se lanzaron para defender a los árbitros. La RFEF, junto a los árbitros, lanzaban una campaña llamada: ‘Respeta al árbitro, respeta el fútbol’.

«El objetivo con las distintas acciones de visibilización que se van a ir desarrollando es fomentar el respeto global a la figura arbitral, rebajar el clima de tensión en todas las categorías del fútbol español y reclamar la implicación de todos los estamentos del fútbol», anunciaba por aquel entonces en un comunicado la RFEF, justo tras el malestar generado por el Real Madrid y sus tensiones con el equipo arbitral.

«La Real Federación Española de Fútbol, junto a sus árbitros y árbitras, lanza un mensaje de concienciación destinado a todos los sectores de la sociedad española, poniendo el foco en mantener la práctica del fútbol dentro de los cauces de deportividad, educación y juego limpio, tanto entre los aficionados como entre los deportistas, entrenadores y dirigentes respecto al colectivo de árbitros y árbitras españolas», esgrimían, anunciado ese lema que fue reiterado en las semanas posteriores, ‘Respeta al árbitro, respeta al fútbol’, una campaña con la que la RFEF sí alzó la voz en busca de «la reivindicación de los árbitros españoles que esta semana han reclamado el apoyo, la unidad y la solidaridad necesaria que aleje al fútbol de un clima de violencia y episodios de agresiones que atacan el espíritu deportivo».

«Somos profesionales y hacemos nuestro trabajo siempre de la mejor manera posible», afirmaba José María Sánchez Martínez, en nombre de los árbitros, tras la tensión días antes por la expulsión de Jude Bellingham con el Real Madrid en el partido ante Osasuna, por decir, supuestamente, «fuck you» a Munuera Montero.

Ahora, con este contundente mensaje emitido por el FC Barcelona, en el que a través de cinco puntos diferenciados defienden su «profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo», alegando tanto «falta de coherencia en el criterio disciplinario», especialmente en el referente a las manos, así como la «acumulación de errores relevantes» de los árbitros y las dudas que sigue generando el VAR con su «aplicación y transparencia» y el criterio para ir a revisar jugadas.

Pese a este ataque directo al trabajo y proceder de los árbitros por parte del Barcelona, ni la RFEF, ni el CTA ni la Liga se han manifestado al respecto para contrarrestar y aplacar estas peticiones contra el buen hacer arbitral, como sí pasó en su día con el Real Madrid, que sí obtuvo réplica con una campaña de apoyo y defensa a los árbitros.