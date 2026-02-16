Hipocresía del arbitraje español: calla por la carta del Barça pero sí atacó al Real Madrid por la suya

Silencio en el colectivo arbitral ante las amenazas y quejas del Barcelona. El mismo colectivo que sí levantó la voz cuando fue el Real Madrid, ahora calla ante el durísimo comunicado del conjunto culé contra ellos o las palabras incendiarias de Joan Laporta, aunque ahora ya no sea presidente del Barça. Así, tanto el CTA como los árbitros a nivel individual como el sindicato que lidera González Fuertes, el colegiado que amenazó al club blanco, muestran su hipocresía en casos similares.

Ahora no tenemos a un árbitro que llora por lo que le puedan decir en el colegio a sus hijos (lo que hizo De Burgos Bengoetxea en la previa de la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona) o un colegiado que amenaza abiertamente a un equipo por sus quejas (lo que hizo González Fuertes, al frente del VAR, en ese mismo partido con el Real Madrid).

Ahora lo que manda es el silencio y la aceptación de las durísimas críticas del FC Barcelona, que estalló por el arbitraje del último partido de Copa ante el Atlético de Madrid… y eso que perdieron por 4-0. Desde el club azulgrana emitieron una queja a la Federación por ese arbitraje y, además, en un comunicado oficial, rajaron contra los colegiados. Tanto que incluso piden sanciones para los árbitros y hablan de «arbitrariedad» en su contra que pone en duda «la integridad de la competición».

Sin embargo, como no es el Real Madrid ni Florentino Pérez, no hay reacción arbitral. Sí la hubo cuando el presidente del equipo blanco criticó a los árbitros -como hacen todos los representantes de todos los equipos- y dijo una cosa obvia, que es que el caso Negreira es el mayor escándalo de la historia del fútbol. Por esas legítimas quejas (iguales de legítimas que las que ahora hace el Barcelona), los árbitros saltaron en tromba, con el sindicato que lidera González Fuertes mandando un comunicado.

«Respeta a los árbitros»… si sólo los critica el Real Madrid

Y no sólo fue ahí, sino que los árbitros hicieron también lo mismo de forma reciente cuando ocurrió el escandaloso arbitraje de Munuera Montero en el Osasuna – Real Madrid de 2025, aquel en el que expulsó a Bellingham y decidió el encuentro por su doble criterio con los penaltis, pitando los que eran a favor del cuadro navarro y no al Real Madrid.

En aquella ocasión, y tras destaparse que Munuera Montero podría haber incurrido en conflicto de intereses (motivo por el que fue suspendido durante unos días), la RFEF sacó una campaña de «respeta al árbitro», mensaje ante el que posaron todos los equipos. Ahora no hace falta «respetar al árbitro» por los ataques del Barcelona a ellos, a tenor del escandaloso silencio del colectivo arbitral.