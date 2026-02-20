El Barcelona sueña con Julián Álvarez pero su entorno niega el más mínimo contacto

Mucho se habla estos días sobre Julián Álvarez y la posibilidad de que deje el Atlético de Madrid este próximo verano y ponga rumbo al Barcelona, aunque todo el runrún generado parece ser eso, ruido y mucho humo. El entorno del futbolista, ante la creciente ola de informaciones sobre su salida del club colchonero tras el Mundial y su fichaje por el Barça, ha sido contundente para afirmar que no existe nada de nada con el club blaugrana en estos momentos.

Llevamos semanas escuchando la posibilidad. La relación entre Julián Álvarez y el Barça viene de lejos, de tiempo atrás, cuando se comenzó a mencionar a su nombre en el entorno culé. Pero ha sido en las últimas semanas cuando se ha acrecentado este runrún, en parte por la mención de su nombre incluso entre jugadores de la primera plantilla culé, algo que no ha sentado nada bien de puertas para adentro del Atlético de Madrid.

Este viernes saltaba la bomba en Argentina. En el país del delantero se afirmaba que la próxima temporada Julián Álvarez jugaría en el Barcelona y que los culés pagarían 70 millones de euros por él. Sería tras el Mundial de este próximo verano, cuando acabara su compromiso con la Albiceleste, cuando se materializaría su fichaje.

La información, que carece de credibilidad por diferentes factores –como es el valor actual del futbolista, de 100 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt; de que cuenta aún con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030, siendo los colchoneros los que tienen en su poder la negociación; y que en estos momentos el Barcelona carece de presidente electo–, ha sido ya desmentida por el círculo de Julián Álvarez.

El futbolista está en medio de una temporada nuevamente exigente con el Atlético de Madrid, descolgado por el título de Liga pero aún vivo en Copa del Rey, donde goleó precisamente al Barcelona en el partido de ida de semifinales. Su mente está con los colchoneros, de momento, y así se lo ha transmitido a su círculo, el mismo que ha desmentido, según Mundo Deportivo, cualquier runrún sobre su fichaje del Barcelona.

Los más cercanos a Julián Álvarez niegan que exista ningún contacto en estos momentos entre el Barcelona y el jugador, mucho menos con el Atlético de Madrid en un momento en el que hay tanto en juego. Ya hace un tiempo, el propio representante del jugador, Fernando Hidalgo, afirmó que no existía ningún contacto con la hasta poco presidencia blaugrana ni con ninguno de los precandidatos actuales, que siempre buscan cartas y comodines deportivos para reforzar su candidatura.

Así, el sueño del Barça de contar con Julián Álvarez como ese delantero que supla la más que posible salida de Robert Lewandowski queda en stand by, por el momento. El argentino lleva esta temporada 13 goles y 6 asistencias en 35 partidos, siendo con diferencia el más productivo de las filas colchoneras. Esa aportación, con los recursos propios del Barça, es lo que quiere en un futuro la cúpula blaugrana, aunque no parece tarea sencilla…