El Barcelona se inventa nuevas cláusulas en contratos ante la fuga de sus canteranos

El Barcelona se ha puesto serio con La Masía y quiere evitar a toda costa que se den más situaciones de fuga de sus canteranos dibujando en sus contratos cláusulas de todo tipo para aumentar el precio fijado de una hipotética salida. La última salida de peso entre sus jóvenes, la de Dro Fernández no sentó nada bien a la cúpula barcelonista, de ahí que ya hayan comenzado a meter mano a los contratos y renovaciones de cadetes y juveniles.

Pero aunque la de Dro ha sido la última y más dolorosa, que generó desconcierto en la directiva culé y alguna que otra declaración que reflejó rabia, la salida que cambió todo de puertas para adentro en el Barcelona se produjo hace dos veranos, en 2024. Fue aquel año en el que Marc Guiu hizo las maletas rumbo a Londres sin esperarlo. Los agentes del futbolista, de un día para otro, informaron que el Chelsea iba a pagar la cláusula de apenas seis millones de euros del delantero, que venía brillando con Xavi por aquel entonces, con goles ilusionantes.

El Barcelona se vio sin poder ningún con Guiu, que había tomado una decisión unilateralmente, una decisión ya cerrada y sin posibilidad de revertir. Era una dinámica que se había producido ya con otros futbolistas de La Masía, con nombres como Mboula, Albert Navarro o Sergi Gómez, pero en sus casos no tenían la proyección que sí demostró el delantero. Fue en ese momento cuando el club culé comenzó a revertir la situación a su manera.

Desde aquel momento, el Barcelona ha ido imponiendo a sus canteranos nuevas cláusulas en sus contratos para prevenir más fugas de este tipo, salidas por precios que están fuera de mercado a juicio blaugrana, aumentando el precio de salida de sus jóvenes y dándoles poder en futuras negociaciones.

Así, tras la salida de Guiu, tal y como apuntan en Sport, la secretaría técnica del Barcelona que encabeza Deco ha ido renovando contratos con estas nuevas cláusulas y exigencias. En los nuevos contratos y las renovaciones que se han dado desde entonces –entre los que no estaba Dro, que renovó antes–, el club ha fijado una serie de objetivos que, tras alcanzarlos, aumentan la cláusula de rescisión de sus canteranos que ya de primeras es de seis millones de euros para todos los futbolistas en edad juvenil.

Entre esos objetivos y el aumento de la cláusula de rescisión están, por ejemplo, la convocatoria de cualquier canterano para la Youth League, que aumenta en dos millones la salida de éstos. Mayor es el aumento de su salida si son convocados con el filial blaugrana, ya que aumenta cuatro millones, hasta los diez.

La baraja de objetivos es más amplia aún y se contemplan muchos escenarios diferentes, subiendo rangos con cada paso al frente de los canteranos en el club. Estar inscrito con el Barça B es otra de ellas, también jugar cinco partidos con el primer equipo o llegar a los seis, que eleva aún más la cláusula. Según Sport, si Dro hubiera renovado posteriormente, su salida habría estado fijada en 25 millones de euros, y no en los seis por los que pudo salir, que fueron ocho finalmente por compensación del PSG.