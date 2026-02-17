¿Por qué no juega el Barcelona esta ronda de la Champions League?

El FC Barcelona no jugará esta ronda eliminatoria de la Champions League, a diferencia de Real Madrid y Atlético de Madrid. El Barça fue uno de los ocho clasificados para la Champions League, colándose entre los clasificados directos a octavos de final en la última jornada de la fase de liguilla del máximo torneo europeo. Los culés cerraron los ocho primeros partidos de la Fase Liga con 16 puntos y en quinta posición y ya esperan rival de la ronda eliminatoria.

Cinco victorias, un empate y dos derrotas valieron al Barcelona para estar entre los ocho mejores, entre los ocho primeros clasificados de esta exigente Fase Liga de la Champions League, para ahorrarse así la pequeñas travesía que suponen los play off previos, que se juegan a doble partido otras ocho plazas para los octavos de final.

Los números en Champions League

El Barça no comenzó de la mejor manera esta Fase Liga. Tras el 1-2 ante el Newcastle en St. James Park, llegó el primer golpe ante el PSG por 1-2. Después de un cómodo 6-1 ante el Olympiacos, llegaron el empate ante el Brujas (3-3) y la dura derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge, con un 3-0.

El Barça no dependía de sí mismo en la recta final de la liguilla pero logró sumar tres triunfos consecutivos ante Eintracht (2-1), Slavia de Praga (2-4) y Copenhague (4-1). Así, con resultados que le beneficiaron como los empates de Newcastle y PSG, así como las derrotas de Atlético de Madrid y Real Madrid, el conjunto que entrena Hansi Flick logró colarse entre los ocho primeros.

Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, en ese orden clasificatorio, lograron los ocho billetes directos a los octavos de final. Los ocho esperan rival para esa ronda de los playoff que se disputan entre esta semana y la última del mes de febrero. Dos partidos, de ida y vuelta, que las piernas y el cansancio de sus futbolistas se ahorrarán.

Descanso en un momento clave

La reducción de partidos viene en un momento clave para el Barcelona que en las próximas dos semanas tan solo jugará dos encuentros, los dos correspondientes al campeonato de Liga, permitiendo una mejor recuperación a su plantilla en una situación delicada para ellos.

Los de Hansi Flick vienen de perder dos partidos claves. El pasado jueves sufrió una dolorosísima derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey, en el feudo colchonero. Un batacazo del que tendrán que recuperarse en la vuelta, fijada el martes 3 de marzo en el Camp Nou, con bastante más descanso por medio que los rojiblancos, que sí jugarán los playoff de Champions League.

Por otro lado, este lunes cayeron por 2-1 ante el Girona en otro partido polémico e intenso con diez minutos de tiempo extra en la segunda parte. Pau Cubarsí adelantó a los culés pero entre Thomas Lemar y Fran Beltrán le dieron la vuelta al marcador para dar los tres puntos del derbi catalán al Girona.