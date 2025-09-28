Quién es Dro Fernández: edad y trayectoria de la joven perla del Barcelona

Dro Fernández es una de las nuevas joyas que está cocinando el FC Barcelona. En una plantilla donde la juventud y el talento la acaparan nombres como Lamine Yamal, Pedri, Casadó, Fermín, Gavi y compañía, la lista sigue sumando nombres muy interesantes de cara al futuro. Ante la Real Sociedad, el mediocentro tendrá una oportunidad de oro de brillar en Montjuic.

Su nombre se dio a conocer por primera vez cuando apareció en la lista de elegidos el pasado verano para la gira de pretemporada por Asia. Aunque aún no había entrenador con el primer equipo, Hansi Flick decidió probarle para ver si podía ser una pieza a utilizar durante la temporada. Y lo demostró de la mejor manera posible.

En la primera prueba ante el Vissel Kobe, Dro Fernández marcó un golazo después de cazar un balón muerto desde casi fuera del área para mandarla al fondo de la red. Una actuación que terminó premiada con un abrazo de Flick, el hombre que le dio la confianza. Más tarde jugó ante el Daegu y el Trofeo Gamper ante el Como de Cesc Fábregas, y desde entonces no había vuelto a ninguna convocatoria.

Sin embargo, la lesión de Lamine Yamal y la necesidad de rotaciones pensando en el partido de Champions ante el PSG le abrieron la puerta de la titularidad, recién recuperado de sus problemas en el muslo que le habían dejado sin jugar en septiembre.

Dro Fernández: cuántos años tiene y de dónde es

Dro Fernández tiene 17 años. El mediocentro ofensivo nació el 12 de enero de 2008, en Nigrán (Pontevedra). Allí dio sus primeros pasos en el fútbol jugando en el Val Miñor antes de dar el salto a la escuela culé.

La historia de Dro Fernández en el Barcelona

Dro Fernández llegó al Barcelona en 2022 en la categoría de fútbol base y, desde entonces, ha ido subiendo de categorías hasta que en la temporada 2024/25 subió hasta el Juvenil A, donde fue campeón de la UEFA Youth League.

Una vez volvió de pretemporada, se unió a las filas del Barça Atlètic, donde solo ha jugado en la primera jornada ante el UE Porreres. Un talento puro que sabe jugar entre líneas y con un margen de mejora muy grande para que el Barcelona le tenga en cuenta a largo plazo. Primer jugador nacido en el 2008 en debutar en la Liga.