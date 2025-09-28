Barcelona – Real Sociedad en directo online hoy: alineaciones y dónde ver el partido de la Liga en vivo gratis en streaming
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Real Sociedad de la Liga
Este Barcelona - Real Sociedad corresponde a la jornada 7 de la Liga y se jugará en Montjuic
El Barcelona espera poder lograr la victoria para ponerse líder de la Liga
El Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que con una victoria frente al cuadro txuri-urdin conseguirían dormir como líderes, por lo que se quieren aprovechar de la derrota que sufrió el Real Madrid en el derbi frente al Atlético este sábado. Te contamos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Real Sociedad.
Barcelona – Real Sociedad, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La lucha por el título liguero está al rojo vivo después del resultado que el Real Madrid sufrió este sábado frente al Atlético en el derbi, ya que perdió por 5-2 en el Metropolitano. El Barcelona llegaba a esta jornada 7 de la Liga a dos puntos de los de Concha Espina, por lo que tienen una oportunidad de oro para dormir este domingo como líder de la clasificación de la Liga. Para poder conseguir el liderato los de Hansi Flick tienen que ganar sí o sí a la Real Sociedad en Montjuic, por lo que en un rato sabremos si los culés son capaces de gestionar bien esa presión o no.
Lamine Yamal
Una de las grandes novedades en el Barcelona ha sido la entrada de Lamine Yamal en la convocatoria para jugar este partido contra la Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga y que se juega en Montjuic. Hansi Flick atendió a los medios de comunicación y desveló que el joven futbolista azulgrana tendrá minutos, pero no desveló si será suplente o titular frente a los donostiarras. Se espera que el internacional español esté en plenas condiciones el próximo míercoles cuando jueguen en la Champions League frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Partidazo en Montjuic
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los azulgranas regresan a Montjuic después de haber jugado sus dos primeros encuentros como local en el Johan Cruyff. Los culés siguen sin poder regresar al Camp Nou y es por ello que vuelven a este campo donde han estado jugando los dos últimos años mientras su casa ha estado en reformas.
Qué se juega cada equipo en esta jornada de Liga
Recordamos que el Barcelona, con una victoria, dormirá líder de la clasificación de la Liga, mientras que la Real Sociedad necesita ganar para alejarse de la zona baja de la tabla.
Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para tratar de conseguir el liderato de la Liga y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial hoy del Barcelona contra la Real Sociedad: Szczesny; Koundé, Christensen, Araújo, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dro; Bardghji, Rashford y Lewandowski.
A qué hora empieza el partido Barcelona – Real Sociedad
La Liga programó este apasionante Barcelona – Real Sociedad en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Cómo llega el Barcelona al partido: últimos resultados y estado de forma
El Barcelona volvió por todo lo alto tras el parón de selecciones y han conseguido ganar al Valencia, Getafe, Real Oviedo y Newcastle, por lo que están atravesando un gran estado de forma.
Dónde ver el partido del Barcelona hoy por TV
Recordamos que este Barcelona – Real Sociedad se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus. En la web de OKDIARIO narraremos en vivo online gratis todo lo que ocurra en Montjuic.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en Montjuic. En breves momentos conoceremos las alineaciones oficiales del Barcelona y de la Real Sociedad.
Once de la Real Sociedad
También se ha conocido ya el once escogido por Sergio Francisco para dar la sorpresa en Montjuic. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad contra el Barcelona hoy: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes; Guedes, Barrenetxea, Oyarzabal.