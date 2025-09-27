Joan García es operado de la rotura del menisco y está prácticamente descartado para el Clásico

Joan García ha sido operado en la mañana del sábado del menisco de su rodilla izquierda. El portero del Barcelona sufrió una rotura en su articulación que le ha llevado a ser intervenido quirúrgicamente y que le mantendrá de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que corre serio peligro su presencia en el Clásico contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre. El guardameta es una de las nuevas bajas que tiene Flick y la más comprometida de cara a los próximos partidos.

El club ha informado en un comunicado que el portero se ha sometido a la operación este sábado por la mañana: «Joan García ha sido intervenido esta mañana en el Hospital de Barcelona de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El Dr. Joan Carles Monllau le ha practicado una artroscopia. Se confirma que el tiempo de recuperación será entre 4 y 6 semanas, en función de la evolución».

De esta manera, Joan queda prácticamente descartado para el Clásico contra el Real Madrid, puesto que habrán pasado cuatro semanas desde la operación hasta el partido. El 26 de octubre los culés visitarán el Santiago Bernabéu para medirse a los de Xabi Alonso y tiene pinta de que será sin su guardameta. Como mínimo, estará un mes de baja, pudiendo llegar hasta el mes y medio.

Con la baja de Joan García llega el turno para Szczesny. El guardameta polaco, titular indiscutible para Flick la pasada temporada, todavía no ha debutado en lo que va de curso y lo hará frente a la Real Sociedad. Renovado en verano por dos temporadas, al portero le llega la oportunidad en un momento clave del año, justo antes de enfrentarse al campeón de Europa y subcampeón del mundo.