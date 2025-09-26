Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y pasará por quirófano

La enfermería del Barcelona crece. Joan García y Raphinha se suman a la lista de lesionados de Hansi Flick para recibir a Real Sociedad y PSG. El meta sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por quirófano. Hansi Flick pierde tanto al guardameta como al extremo brasileño hasta después del parón de selecciones. Ambos son dos piezas fundamentales en los esquemas del técnico alemán, pero se han lesionado justo antes del duelo ante los donostiarras y se espera que no vuelvan hasta mediados de octubre.

Estas dos bajas se suman a las recientemente conocidas de Fermín y Gavi. Dos ausencias bastante importantes de cara al importante enfrentamiento de Champions contra el PSG el próximo miércoles. En el caso del brasileño terminó tocado el último partido del Barça frente al Oviedo. Las primeras sensaciones eran que el delantero tenía unas pequeñas molestias y que descansaría contra la Real para estar frente al vigente campeón de Europa.

Con la baja de Joan García llega el turno para Szczesny. El guardameta polaco, titular indiscutible para Flick la pasada temporada, todavía no ha debutado en lo que va de curso y lo hará frente a la Real Sociedad. Renovado en verano por dos temporadas, al portero le llega la oportunidad en un momento clave del año, justo antes de enfrentarse al campeón de Europa y subcampeón del mundo.

Según ha desvelado el club en un comunicado médico, Joan García y Raphinha causarán baja por lesión para los próximos tres compromisos del Barcelona (Real Sociedad, PSG y Sevilla). El guardameta se lesionó durante la sesión de entrenamiento de este viernes, mientras que Raphinha arrastraba molestias del choque contra el Oviedo. Las pruebas han determinado que tiene una lesión en tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha y estará fuera tres semanas.

Joan García dice adiós al Clásico

Peor es la lesión de Joan García. El portero sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por quirófano este sábado. Se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, según indica el parte médico.

Su nombre sonaba como uno de los candidatos a entrar en la lista de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española. Ya sonó para ir en el anterior parón, pero no entró. Ahora una lesión le mantendrá apartado de los terrenos de juego entre un mes y mes y medio. Es decir, hasta finales de octubre o principios de noviembre no reaparecerá. Por tanto, el meta del Barcelona se perderá casi con total probabilidad el Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.