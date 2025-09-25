Cantadón de Joan García: la pierde fuera del área y el Oviedo marca un golazo con la portería vacía

Joan García fue el protagonista de la primera parte en el Oviedo-Barcelona con una cantada que le costó el 1-0 en contra a su equipo en el partido de la jornada 6 de Liga. El nuevo cancerbero culé salió de su portería con un control de pecho que le llevó incluso hasta bien fuera del área, asumiendo el riesgo de que le robaran el balón. Así fue, y su error le salió caro porque le llegó a Alberto Reina, que tal y como le venía marcó un golazo lejano con la meta vacía.

El Oviedo, recién ascendido a Primera División, se adelantaba en el estadio Carlos Tartiere ante el vigente campeón liguero. El Barcelona no estuvo bien en los primeros 45 minutos y Joan García encarnó la acción más amarga para los blaugranas. El portero español terminó pidiendo perdón después de perderla y generar la ocasión del gol de los asturianos.

Joan García salió airoso de un buen control, primero con el pecho y luego con el pie, pero lo tiró todo por la borda con un pase lateral en zona de peligro que fue a parar directamente a los pies de Reina. El ex del Mirandés la clavó en la red al primer toque y lo celebró a lo grande, mientras el español lamentaba un error garrafal.