Oviedo vs Barcelona, en directo: el partido de la Liga hoy en vivo

El Barcelona y el Real Oviedo se miden en el Carlos Tartiere en lo que promete ser un partido que tendrá de todo y que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El combinado dirigido por Hansi Flick tiene la presión de tener que ganar, ya que el pasado martes el Real Madrid no falló en su partido frente al Levante en el Ciutat de Valencia y sigue liderando la tabla con pleno de victorias. En la web de OKDIARIO narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Oviedo – Barcelona.

Real Oviedo – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Real Madrid sigue primero en la clasificación de la Liga con 18 puntos, siendo el único equipo que ha conseguido ganar todos sus encuentros hasta el momento. El Barcelona ha arrancado esta sexta jornada del campeonato en la segunda posición, por lo que irán con todo a ganar frente al Real Oviedo para dormir con 16 unidades y seguir de cerca a un conjunto blanco que el próximo sábado jugará el derbi contra el Atlético en el Metropolitano. Los culés son favoritos ante los asturianos, que están en puestos de descenso.

No hay margen de error

El Barcelona arrancó la temporada ganando sus dos primeros partidos, pero las sensaciones no eran del todo buenas y en el tercer choque, contra el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones, los de Hansi Flick pincharon al empatar en el Estadio de Vallecas. Tras esa ventana internacional, los azulgranas han vuelto en un gran estado de forma y consiguieron golear por 6-0 y 3-0 al Valencia y Getafe respectivamente, pero entre medias también lograron ganar por 2-1 al Newcastle en St. James Park en la Champions League. Ahora, su objetivo es vencer al Real Oviedo y centrarse en la Real Sociedad, a la que reciben el domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Clásico en el Carlos Tartiere

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Oviedo – Barcelona que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Este choque se disputará en el Carlos Tartiere y promete haber un ambientazo, ya que estamos en la temporada en la que el cuadro carbayón ha regresado a la máxima categoría del fútbol español y reciben a otro de los clubes históricos como es el azulgrana.