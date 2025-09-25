Oviedo vs Barcelona, en directo: el partido de la Liga hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Oviedo - Barcelona de la Liga
Este Real Oviedo - Barcelona corresponde a la jornada 6 de la Liga y se jugará en el Carlos Tartiere
El Barcelona necesita ganar para que el Real Madrid no abra la brecha en la lucha por la Liga
El Barcelona y el Real Oviedo se miden en el Carlos Tartiere en lo que promete ser un partido que tendrá de todo y que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El combinado dirigido por Hansi Flick tiene la presión de tener que ganar, ya que el pasado martes el Real Madrid no falló en su partido frente al Levante en el Ciutat de Valencia y sigue liderando la tabla con pleno de victorias. En la web de OKDIARIO narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Oviedo – Barcelona.
Real Oviedo – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Real Madrid sigue primero en la clasificación de la Liga con 18 puntos, siendo el único equipo que ha conseguido ganar todos sus encuentros hasta el momento. El Barcelona ha arrancado esta sexta jornada del campeonato en la segunda posición, por lo que irán con todo a ganar frente al Real Oviedo para dormir con 16 unidades y seguir de cerca a un conjunto blanco que el próximo sábado jugará el derbi contra el Atlético en el Metropolitano. Los culés son favoritos ante los asturianos, que están en puestos de descenso.
No hay margen de error
El Barcelona arrancó la temporada ganando sus dos primeros partidos, pero las sensaciones no eran del todo buenas y en el tercer choque, contra el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones, los de Hansi Flick pincharon al empatar en el Estadio de Vallecas. Tras esa ventana internacional, los azulgranas han vuelto en un gran estado de forma y consiguieron golear por 6-0 y 3-0 al Valencia y Getafe respectivamente, pero entre medias también lograron ganar por 2-1 al Newcastle en St. James Park en la Champions League. Ahora, su objetivo es vencer al Real Oviedo y centrarse en la Real Sociedad, a la que reciben el domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Clásico en el Carlos Tartiere
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Oviedo – Barcelona que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Este choque se disputará en el Carlos Tartiere y promete haber un ambientazo, ya que estamos en la temporada en la que el cuadro carbayón ha regresado a la máxima categoría del fútbol español y reciben a otro de los clubes históricos como es el azulgrana.
Dónde ver gratis el Oviedo – Barcelona
Este Real Oviedo – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn. En la web de OKDIARIO te contaremos en vivo online gratis todo lo que ocurra minuto a minuto en el Carlos Tartiere.
A qué hora juega el Oviedo vs Barça
La Liga fijó este Real Oviedo – Barcelona para este jueves 25 de septiembre y el choque comenzará a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Cuándo juega el Barcelona
La Liga programó este Real Oviedo – Barcelona para hoy, jueves 25 de septiembre. El próximo encuentro de los culés será el próximo domingo frente a la Real Sociedad en Montjuic.
Sin Lamine Yamal
El Barcelona sigue sin poder contar con Lamine Yamal, que está lesionado y a ver si puede estar para el fin de semana.
Todo preparado
Faltan dos horitas y media para que comience el choque en el Carlos Tartiere. ¡En un rato conoceremos las alineaciones del Real Oviedo y Barcelona!
El Balón de Oro
Un icono del Barcelona ha hablado sobre qué tiene que hacer Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro. Este es el consejo de Rivaldo.