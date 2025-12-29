La inocentada de la ‘Copa dels Països Catalans’ que hace saltar al independentismo

El Día de los Santos Inocentes acostumbra a ‘cobrarse’ varias víctimas en el terreno deportivo. La más sonada en 2025 la ha protagonizado la Federación Catalana de Fútbol con un mensaje que ha hecho saltar al independentismo. En las redes sociales del ente federativo se publicó el anuncio de un importante cambio en la Copa Catalunya, que pasaba a denominarse como Copa dels Països Catalans e incluía a los equipos de «Valencia, Baleares, Andorra, la Catalunya Nord (Francia) y l’Alguer (Cerdeña, Italia)». La inocentada no fue bien recibida por ciertos sectores del independentismo.

En el mensaje original, publicado en la cuenta de X -antiguo Twitter- de la Federación Catalana de Fútbol se indicaba que «La FCF presentará en Asamblea un nuevo formato competitivo para la próxima temporada», en el que se incluiría a equipos de estas regiones consideradas de «habla catalana» y contaría con un formato de «final a cuatro y sede itinerante». La broma se mantuvo durante cinco horas, momento en el que se publicó otro mensaje que señalaba la propuesta como una inocentada.

🏆 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚̀𝐫𝐢𝐚 ⚽️ La Copa Catalunya s’unificarà amb altres regions de parla catalana per dur a terme la “𝐶𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑃𝑎𝑖̈𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠” 🤩 L’FCF presentarà en Assemblea un nou format competitiu per a la temporada… pic.twitter.com/6VY1EY6ZwU — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) December 28, 2025

Pero el ‘daño’ ya estaba hecho, y varios usuarios criticaron con dureza la falsa propuesta de la FCF. «No hay ni una sola persona que tenga interés por el fútbol catalán a quien esto le pueda hacer mínima gracia. Para hacer esta broma debe estar completamente desconectado de la afición y, encima, no haber entendido el Día de los Inocentes. Enhorabuena. Difícil de superar», rezaba la respuesta al mensaje original con más interacciones. «Hace unos años estábamos pidiendo una selección para una nación. Ahora nuestra propia federación se toma la identidad de los Països Catalans como una broma», lamentó otro usuario en referencia a la inocentada.

La FFCV se suma a la inocentada

En el plano institucional, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) también se sumó a la inocentada de su homóloga catalana. La FFCV le dio la vuelta a la broma, proponiendo su propia competición: Copa Comunitat Valenciana. «Ampliamos #LaNostraCopa, un modelo de éxito, con otras regiones de habla valenciana», publicó el ente federativo en su cuenta de ‘X’, acompañando el mensaje de un mapa con la Comunidad Valencia, Cataluña y Baleares.

Millor aixina, no? … ens agrada més açò 😉 🏆 𝗟𝗮 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗥𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮̀𝗿𝗶𝗮 o ‘Copa Comunitat Valenciana’ ⚽️ Ampliem #LaNostraCopa, un model d’èxit, amb altres regions de parla valenciana 😊 https://t.co/9TgEOfu8uG pic.twitter.com/YJvoYA4ydv — FFCV (@FFCV_info) December 28, 2025

Caso diferente al de la Unió Esportiva Olot, equipo de fútbol que compite en Segunda RFEF. La UE Olot cuenta con una particularidad en su filosofía, ya que únicamente se nutre de jugadores de los ‘Països Catalans’. «Como club que lucha por los derechos del fútbol catalán y que juega sólo con jugadores de los ‘Països Catalans’ consideramos que este es un tema lo suficientemente serio como para hacer burla de esta manera», comentó el club catalán en su cuenta de ‘X’.