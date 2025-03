El Barcelona desprecia la Copa Cataluña y presentará a su filial contra el Espanyol

El Barcelona ha despreciado totalmente la semifinal de la Copa Cataluña contra el Espanyol, echando a los leones a su filial para un partido que los pericos sí se han tomado muy en serio. Ningún jugador del primer equipo ni tampoco su entrenador Hansi Flick desde la banda representará al conjunto culé este miércoles a las 20:45 horas en el campo principal de la ciudad deportiva Dani Jarque, pero sí lo hará una plantilla de urgencias que mezclará futbolistas del Barça B y del juvenil.

De esta forma, un club declarado abiertamente catalanista, deshonra el torneo regional de la comunidad y además destroza a esos canteranos que ni siquiera 48 horas después tendrán que hacer de tripas corazón para disputar un encuentro de Primera Federación. Recordemos que el Barça B es último del grupo 1 y está a siete puntos de alcanzar la permanencia, un objetivo que cada día ve más lejos habiendo cosechado 11 tropiezos en los últimos diez partidos (lleva desde el 13 de diciembre de 2024 sin ganar).

Muchos de esos jugadores que este viernes a las 20:30 horas están obligados a sacar una victoria fuera de casa contra el Bilbao Athletic en Lezama para no sumergirse más en el descenso deberán suplir a los jugadores disponibles del primer equipo que no participarán en la Copa Cataluña. Futbolistas como Iñaki Peña, Szczesny, Balde, Eric García, Gavi, Pau Víctor o Ansu Fati que podrían cobrar protagonismo en este enfrentamiento sin mayor trascendencia deportiva, pero con el aliciente de que sea frente al Espanyol en el derbi catalán por excelencia, no lo harán y cederán todo el protagonismo a los canteranos.

La Copa Cataluña hunde a La Masía

De los otros no convocados, no estarán Christensen, Ter Stegen, Iñigo Martínez ni Casadó por sus lesiones. Ese maridaje entre Barça B y juvenil puede costarle bastante caro a un club azulgrana cuyos intereses también pasan por mantener la categoría y seguir manteniendo en vereda a su filial, ya que un descenso a Segunda Federación podría ser de consecuencias terribles para su cantera. Tampoco será Flick, sino Sergi Milá el que dirija a los elegidos desde el banquillo.

En el caso del juvenil, que llega con la flecha hacia arriba tras alzarse con la Copa del Rey, Belletti tiene al equipo en cuadro por la alta afluencia de jugadores españoles en las convocatorias de las selecciones sub-19 y sub-17. Junyent, Cuenca, Héctor Fort, Álex Campos, Teixidor, Pedro Rodríguez, Pedro Fernández y Antonio Fernández van con las categorías inferiores de España y dejan huérfano de talento al Barcelona que este miércoles presentará Milá para medirse a un Primera División como el Espanyol.