El Barcelona de Flick nunca deja de creer

El Barcelona de Hansi Flick nunca deja de creer y logró en el Metropolitano una victoria de esas que valen Ligas. Remontó en los últimos 20 minutos de partido un 2-0 en contra para convertirlo en un épico 2-4 gracias a los goles de Lewandowski, Ferran por partida doble y Lamine Yamal. El equipo blaugrana sufrió mucho, jugó desquiciado y sacó su mejor potencial en el tramo final.

Ferran Torres rescató a un Barcelona desquiciado en otro duelo apasionante contra el Atlético de Madrid (2-4). Esta vez en el Metropolitano. El Barça sacó una victoria de oro tras ponerse 2-0 abajo a falta de 20 minutos. Lo empató en seis minutos gracias a dos tantos de Lewandowski y Ferran. El equipo blaugrana jugó desquiciado ante un equipo rojiblanco que volvió a ponerle contra las cuerdas.

Un gol de Lamine Yamal, que tocó en Reinildo, puso la remontada en el Metropolitano y Ferran Torres, los dos en el descuento, puso el 2-4 definitivo para un Barcelona que en este 2025 está demostrando que es inmortal.

El Barcelona comenzó como siempre. Como acostumbra. Teniendo la pelota y avasallando a sus rivales. A los cinco minutos de partido, y gracias a una presión asfixiante cerca del área rojiblanca, el cuadro azulgrana robó la pelota y Lamine Yamal, dentro del área, perdonó el primer con un remate al poste. Parecía que el color del partido iba para el lado blaugrana.

Pero el Barcelona este año ya ha encontrado, de momento, su gran criptonita. Y se llama Simeone. El equipo que le ha puesto en más problemas esta temporada ha sido el rojiblanco. Y la historia se iba a volver a repetir. Le duró muy poco al Barça el control del partido. Poco más de un cuarto de hora.

A partir de ahí, el partido estuvo donde el Atlético de Madrid lo quería tener. Los rojiblancos empezaron a tener más pelota, llegaron con más peligro a la portería de Szczesny y no sufrieron nada más en la primera mitad. Un disparo sin peligro, alto, de Lewandowski tras un pequeño desajuste colchonero. El Barcelona no estaba en el partido.

Hansi Flick volvió a ser desactivado por Simeone. El Barcelona no encontraba los espacios y volvió a perderse dentro del terreno de juego. Y así nació el gol del Atlético de Madrid en un momento clave, justo antes del descanso. Lino peinó un saque de Oblak y desarboló el centro del campo culé. Griezmann la mandó a la otra banda, Giuliano la puso en el punto de penalti y Julián Álvarez, con un toque, hizo el 1-0.

Cubarsí retratado otra vez en defensa

Quedó muy señalado Pau Cubarsí en el primer gol del Atlético de Madrid. El central azulgrana estuvo muy perdido en la jugada. Perdió la marca en el pase de Griezmann y no llegó a cubrir a Julián antes de que rematase. Iñigo se frustró y lo miró directamente tras encajar el gol. Le estaba echando la culpa.

Cubarsí llegaba a este partido tras cumplir sanción en Champions League. No está en su mejor momento. No jugaba desde hace semana y media cuando se expulsó contra el Benfica. Dejó a su equipo con uno menos con una entrada temeraria siendo último hombre. En el Metropolitano no dio la talla y volvió a quedar señalado con la transición ofensiva del equipo de Simeone.

Lamine lo más peligroso

Lamine Yamal era lo más peligroso del Barcelona. Lo intentaba de todas maneras. Por fuera y por dentro. Las ocasiones más claras del equipo culé eran suyas. Tuvo una clamorosa que fue al palo en el inicio del partido y otra que se fue rozando el poste en el inicio del segundo tiempo. Y sus desmarques por dentro eran constantes. En el minuto 59 le puso una gran pelota que Lewandowski remató alto. Lo era todo en el ataque blaugrana.

Otra vez la espalda de la defensa y la reacción de Lewandowski

Llegó en el minuto 70 el segundo gol del Atlético de Madrid. Otra vez Sorloth. La historia se volvía a repetir. Otra vez el equipo rojiblanco le pillaba la espalda a la defensa azulgrana. Desquiciados estaban los de Flick que no estaban nada correctos a la hora de tapar esos espacios. Tropezaban con la misma piedra ante el mismo rival.

Pero duró dos minutos el 2-0. Marcó Lewandowski rápidamente para darle vida al Barcelona. El delantero polaco controló en la frontal y la puso en el fondo de la red con un latigazo de puro 9. El pichichi aparecía en el peor momento para un pobre Barça.

Ferran empata el partido

Pero el Barcelona tiene un poder de equipo esta temporada que no tenía años atrás. Y en el minuto 77 empató el partido. Pasaba el equipo culé del 2-0 al 2-2. Increíble. La puso Raphinha perfecta ante una dormida defensa atlético que ya lo había visto ganado y Ferran Torres de cabeza empató el partido. Era una locura lo que se estaba viendo en el Metropolitano.

Aficiones hermanadas y De Burgos haciendo de las suyas

Las aficiones del Barcelona y del Atlético de Madrid se hermanaron desde la previa. Todo muy tranquilo en los aledaños del Metropolitano con camisetas de ambos equipos. Dentro, las gargantas de ambas hinchadas se unieron en contra del Real Madrid. La obsesión. Primero botando y luego con insultos.

Y De Burgos Bengoetxea haciendo de las suyas en un partido clave por la Liga para beneficiar al Barcelona. En el primer tiempo no quiso ver un claro agarrón, que fue doble, de Iñigo a Marcos Llorente. El mediocentro cometió el error de no caer al suelo. Antes del descanso le perdonó la segunda amarilla a Koundé tras un claro manotazo en la cara de Giuliano.