Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Mallorca - Barcelona de la jornada 1 de la Liga El Real Mallorca y el Barcelona se ven las caras en la jornada 1 de la Liga en Son Moix El Barcelona tratará de arrancar la Liga con victoria frente al Mallorca

El Real Mallorca y el Barcelona se ven las caras en Son Moix en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga en el que ambos irán a luchar por los tres puntos para comenzar de la mejor manera un campeonato que promete ser apasionante. El feudo bermellón pondrá a prueba a un vigente campeón que llega al inicio liguero tras haber hecho una buena pretemporada, pero ahora los de Hansi Flick son conscientes de que son los rivales a batir. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este duelo entre dos históricos del fútbol español.

Cuándo juega se juega el Mallorca – Barcelona: el partido de la Liga

El Barcelona viaja a Son Moix para enfrentarse al Real Mallorca en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Ambos equipos esperan estrenarse con victoria esta temporada y, sin duda, los baleares estarán muy motivados para intentar regalarle a sus aficionados un triunfo frente al vigente campeón. Y es que los de Hansi Flick vuelven a ser uno de los grandes favoritos para volver a cantar el alirón y llegan con la moral por las nubes después del pleno de victorias que han logrado a lo largo de la pretemporada, tanto en la gira asiática como en el Trofeo Joan Gamper disputado hace una semana.

A qué hora se juega el Mallorca – Barcelona de Liga

La Liga ha programado este emocionante Real Mallorca – Barcelona correspondiente a la jornada 1 del campeonato nacional para este sábado 16 de agosto. El horario escogido por la patronal que preside Javier Tebas ha sido el de las 19:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo arranque con total normalidad en el feudo balear, ya que no deberían producirse problemas ni altercados entre las aficiones en la previa del encuentro.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Mallorca – Barcelona

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato liguero. Este Real Mallorca – Barcelona correspondiente a la jornada 1 de la Liga se podrá ver a través del canal Movistar La Liga, el cual hay que recordar que es de pago y que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante choque entre los bermellones y los culés.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro balear, del conjunto azulgrana y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Mallorca – Barcelona correspondiente a la jornada 1 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el campeonato español y en la previa de este choque de la jornada 1 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Mallorca – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez concluya el encuentro publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que produzcan en Son Moix.

Dónde escuchar por radio en directo el Mallorca – Barcelona

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Mallorca – Barcelona que corresponde al partido de la jornada 1 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Son Moix para contar todo lo que suceda en este apasionante encuentro entre baleares y culés.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Mallorca – Barcelona

El Estadio de Son Moix, ubicado en la ciudad de Palma y que ha recibido diferentes nombres por temas publicitarios, será el escenario donde el Real Mallorca y el Barcelona se enfrenten en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este campo se inauguró en 1999 y tiene capacidad para recibir a unos 26.000 aficionados, por lo que se espera que haya un gran ambiente este sábado para animar a los suyos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado José Luis Munuera para que imparta justicia en este frenético Real Mallorca – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la Liga. A los mandos del VAR estará Jorge Figueroa, que tendrá que analizar todas las acciones que se produzcan durante el choque para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda de Son Moix.