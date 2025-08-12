Lewandowski y su confesión más personal sobre Lamine: «Pensaba que eso era imposible a los 15 años…»

Robert Lewandowski apunta, un año más, a ser la punta de lanza del ataque del Barça. El polaco, a sus casi 37 años –los cumplirá en unos días–, se ve con fuerzas y ganas de seguir apretando, marcando y ganando títulos bajo la escuadra culé. También le apetece seguir aprendiendo y ser punto de referencia para los más jóvenes que, en su caso, es prácticamente toda la plantilla blaugrana, sobre todo si hablamos del más joven de todos: Lamine Yamal, al que Lewandowski le saca casi un quinto de siglo.

Llegar a los 37 años con el estado físico y de forma de Lewandowski no es nada sencillo, son pocos los casos que pueden mantener ese rendimiento durante tantos años. Pero Lewandowski se ve bien, se ve con fuerzas y cree que todavía puede dar más que los jóvenes: «Cuando veo que todavía no tengo que alcanzar a los jóvenes, que ellos todavía tienen que alcanzarme, significa que la próxima temporada también puede ser muy buena».

«Sigo ahí para demostrar lo mejor de mí mismo», explica Lewandowski, que es una máquina física y un futbolista más que capaz pese a que su edad ya es una losa para casi la gran mayoría de profesionales, pero quiere seguir aprendiendo: «Entendí que no puedo luchar con ellos, pero puedo ayudarlos y ellos también pueden ayudarme. Aprendo mucho de los chicos».

Lewandowski alucinó y sigue alucinando con Lamine Yamal. El joven es una de las grandes irrupciones del fútbol moderno, con una precocidad inaudita que asombra hasta a jugadores con la trayectoria del polaco. «Es la primera vez en mi vida que veo después de 50 minutos que tenía algo especial. No me lo creía porque nunca vi a un jugador así a esa edad. Pensaba que eso era imposible a los 15 años», explica el delantero, en una reciente entrevista con la BBC.

Lewandowski considera que «la temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante», en relación a sus opciones para ganar el Balón de Oro esta temporada, algo que ve posible pero que no hacerlo no debe suponer nada para el extremo: «Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo».

«Raphinha también tuvo una temporada increíble. Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio», apunta también Lewandowski sobre Raphinha, otro que completó una temporada sobresaliente completando el tridente que el polaco lidera como punta de lanza. Lewa recuerda también cómo se quedó a las puertas del Balón de Oro en 2020: «Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club. Creo que lo difícil de este caso es que hasta ahora no sé por qué no lo acabé ganando».

Sobre su casi fichaje por el Manchester United en 2012, cuando aún jugaba en el Borussia Dortmund y que podría haber cambiado el rumbo de su carrera, Lewandowski revela que decidió «ir al Manchester United y dije que sí, quería ir al Manchester United para ver a Alex Ferguson», pero el BVB «no pudieron venderme, porque sabían que si me quedaba, podrían ganar más dinero y que podría esperar quizás uno o dos años más. Pero es cierto que le dije que sí al Manchester United».