El dilema del Barça con Lewandowski: tentando por Arabia Saudí y a un año de acabar contrato

El Barça se enfrenta a un dilema deportivo con uno de sus grandes referentes ofensivos, Robert Lewandowski. A sus 36 años y con contrato vigente hasta junio de 2026, el delantero polaco se encuentra en el radar de varios clubes de la liga saudí, que han iniciado movimientos para tantear su posible fichaje este mismo verano. Aunque por ahora el entorno del jugador asegura su intención de continuar en el conjunto blaugrana bajo las órdenes de Hansi Flick, el contexto económico y deportivo podría propiciar un giro inesperado en este último mes de mercado.

Son varios los clubes de Arabia Saudí que ya han contactado con el entorno de Lewandowski para conocer su disposición a cambiar de aires pese al año de contrato que le resta en el Barça. La posibilidad de firmar un contrato de tres o cuatro años con cifras multimillonarias sobre la mesa representa un fuerte incentivo para cualquier futbolista, incluso para uno tan asentado como el delantero blaugrana, con una dilatada carrera con grandes contratos.

Lewandowski fue el fichaje estrella del club en el verano de 2022, en una operación liderada por el presidente Joan Laporta con la ayuda del representante Pini Zahavi. En tres temporadas, su rendimiento ha sido incuestionable, todo hay que decirlo, en la última campaña firmó 42 goles, contribuyendo de forma directa a la consecución del triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Su papel en el equipo está fuera de toda duda en lo deportivo, pese al fichaje de Marcus Rashford.

Desde los despachos del Camp Nou no descartan una salida si se produce una oferta económicamente sustancial, tal y como apunta Mundo Deportivo. El club valora la profesionalidad y el compromiso del delantero, pero asume que su alto salario y su edad podrían justificar su marcha en determinadas condiciones. De hecho, su valor de mercado actual, según Transfermarkt, es de 12 millones de euros, pero el Barça exigiría una cifra muy superior, considerando que su fichaje costó 45 millones fijos más 5 en variables.

El cara y cruz del Barça con Lewandowski

Aunque la familia del ariete se siente cómoda en la Ciudad Condal y no habría manifestado deseos de abandonar la capital catalana, el poder económico del fútbol saudí es un factor que no puede subestimarse. También la presencia de alternativas ofensivas como Ferran Torres, Marcus Rashford y Dani Olmo ofrece margen de maniobra a Flick en caso de que el polaco decidiera salir. Aun así, ninguno ofrece la contundencia goleadora de un delantero centro clásico como Lewandowski, lo que haría más sensible su adiós en el Barça.

Una de las principales preocupaciones en el seno del club es la diferencia en las fechas de cierre del mercado. Mientras que la ventana de fichajes en la Liga concluye el 1 de septiembre, el mercado saudí permanecerá abierto hasta el 23 del mismo mes. Esta asimetría podría dejar al Barça en una situación comprometida si pierde a su máximo goleador sin posibilidad de encontrar un sustituto a tiempo.

Otro factor a tener en cuenta es la planificación financiera. El Barcelona necesita reducir su masa salarial y hacer espacio en la plantilla. Aunque hay optimismo con salidas como las de Oriol Romeu o Iñaki Peña, también se baraja una venta importante. Y Robert Lewandowski, pese a su peso en el vestuario, tiene uno de los salarios más altos de la plantilla…