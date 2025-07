Hansi Flick se da mus con Ter Stegen: «El equipo decidirá los capitanes, como siempre se ha hecho»

Hansi Flick compareció ante los medios en la previa del segundo partido de pretemporada del Barcelona frente al FC Seoul, en Seúl. El técnico alemán repasó la actualidad del club y habló sobre posibles salidas, como la de Ronald Araujo, del que dijo no tener ninguna noticia sobre ello, y de la capitanía de Ter Stegen. Sobre esto, el preparador azulgrana no se quiso mojar y le pasa la patata caliente a sus jugadores, que serán quienes decidan si el portero continúa siendo primer capitán o no.

En primer lugar, a Flick le preguntaron por sus sensaciones en este inicio de pretemporada y el recibimiento a su llegada a Corea: «Estoy contento. Hemos tenido un gran recibimiento en Corea, mucha gente en el aeropuerto y en el hotel. No es fácil preparar el equipo porque hace mucho calor, pero el equipo está trabajando bien. Ponemos el foco en lo que tenemos que hacer».

Respecto a la continuidad de Araujo, Hansi reconoció que no tiene noticia alguna sobre el adiós del central uruguayo: «¿Araujo? ¿Por qué debería salir? Hay muchos rumores sobre muchos nombres, pero no tengo ninguna noticia ni señal de que se quiera ir. Tengo un gran equipo, con mucha calidad, todas las posiciones las tenemos dobladas, en algunas posiciones tenemos incluso tres jugadores, no es fácil de gestionar, claro, pero estoy contento».

Cuando le insistieron con el tema, el técnico del Barça insistió en que está contento con el equipo que tiene: «Estoy sorprendido de que salga esto de Ronald. Estoy muy contento con el equipo que tengo». Sobre lo que espera de la temporada, Flick se mostró «positivo. Tenemos mucha calidad. La temporada es muy larga. La temporada pasada ganamos tres títulos pero hay muchos equipos que querrán ganar».

El alemán confirmó la presencia de su estrella, Lamine Yamal, en el partido de este jueves y se deshizo en elogios hacia él: «Ya lo vimos la temporada pasada, Lamine es un talento excepcional, decide partidos. Estoy contento de tenerlo en mi equipo. Mañana jugará. Nos estamos preparando y esperemos dar lo mejor. Entrenamos para ello y aquí en Seúl no será diferente, es un test importante».

Respecto a Dro, el canterano que marcó uno de los goles frente al Vissel Kobe, Hansi Flick dijo: «Ya empezó a entrenar con nosotros al final de la temporada pasada, es un talento y por eso está aquí. La Masia está haciendo un magnífico trabajo. No sólo por el gol, es bueno con la pelota, es un jugador fantástico, con mucha calidad. Tiene que mejorar, claro, y en el centro del campo tenemos mucha calidad. Estoy muy contento de tener a todos estos jugadores».

Al preguntarle si están atentos a los jugadores asiáticos, el técnico fue claro: «Un club como el Barcelona también tiene que estar pendiente de los jugadores asiáticos, pero no es mi trabajo. Pero ahora mismo estamos pendiente del partido de mañana, en la pretemporada y en el próximo trofeo Joan Gamper».

Donde no fue tan claro fue al hablar de la continuidad de Ter Stegen como capitán. Su futuro en el club es una incógnita. El Barça quiere venderle, pero él no tiene intención de salir. Flick le ha quitado el 1 momentáneamente para dárselo a Joan García, aunque dijo que es un número sólo para la pretemporada, por ahora. El técnico no se quiso mojar sobre este asunto: «El equipo decidirá los capitanes, como siempre se ha hecho. Lo decidiremos dos semanas antes de empezar la temporada».

Por último, Hansi Flick habló sobre el fichaje de Marcus Rashford y dijo que confía que pueda mostrar su «calidad» en el Barcelona: «Marcus es un gran jugador, le he seguido durante muchos años, desde que inició su carrera en el United. Tiene mucha calidad y esperamos que pueda mostrarla en el equipo».