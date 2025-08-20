La Federación sanciona al Betis con el cierre parcial de La Cartuja por insultos racistas

El debut en Liga del Betis, exiliado a La Cartuja hasta la finalización de las obras en el Benito Villamarín, estará marcado, además de por el cambio de estadio, por la sanción parcial que ha recibido este miércoles. El Comité de Disciplina de la Federación ha ordenado el cierre parcial de un sector de la grada que se hará efectivo el próximo viernes ante el Alavés.

Afectará aproximadamente a 200 asientos, por gritos racistas y xenófobos contra jugadores del Athletic Club durante la pasada temporada en el Benito Villamarín. Los insultos se profirieron cuando De Marcos y Sannadi salieron a calentar y fueron objetos de la afición verdiblanca. Al primero le gritaron «Mira debajo del coche» y al segundo «Vete a África». El propio Betis informó de la sanción a través de un comunicado.

«El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio. Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín», informó la entidad.

La sanción se hará efectiva en el Estadio de La Cartuja este viernes durante el encuentro frente al Deportivo Alavés y el sector damnificado por el cierre ocupará unos 200 asientos. «Los abonados afectados recibirán la pertinente comunicación por parte de la entidad», rezó el comunicado.