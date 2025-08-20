Confirmados los equipos de la Laver Cup: habrá que esperar para ver juntos a Alcaraz y Sinner

Con el calendario tenístico a caballo entre Cincinnati y el US Open, ya se conocen los equipos de la Laver Cup que se disputará en San Francisco entre el 19 y 21 de septiembre. Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, será el líder de un equipo, el europeo, en el que no estará Jannik Sinner. El italiano declinó la invitación de la organización. Cabe recordar que siempre se invita a los tres primeros tenistas del ranking de cada alineación.

«En el caso del Team World, todos aceptaron. Siempre depende de las agendas y prioridades de cada uno en ese momento concreto. Estamos hablando con Sinner sobre las próximas ediciones. Nos encantaría contar con él. Pero a veces los calendarios y los compromisos no permiten una presencia. Los jugadores necesitan un descanso, y a veces ocurre durante la semana de la Laver Cup y echamos de menos su presencia», aseguró Steve Zacks, director del torneo.

Alcaraz, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati tras la retirada de Sinner, estará acompañado por el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. En el equipo rival destaca la presencia estadounidense, con Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul y Francis Tiafoe.

Alcaraz, líder de Europa en la primera Laver Cup sin Borg y McEnroe

El brasileño Joao Fonseca y el argentino Francisco Cerúndolo completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos. Esta edición contará con cambios en la capitanía. John McEnroe y Bjorn Borg dejan el testigo de los equipos del Mundo y Europa respectivamente a Yannick Noah y Andre Agassi.

Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar dobles. Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.